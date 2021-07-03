بعد افتتاح قاعدة 3يوليو..النائب عيد حماد:جهود القيادة السياسية لحماية الأمن القومي فخر لكل مصري

/638624/بعد-افتتاح-قاعدة-3يوليوالنائب-عيد-حمادجهود-القيادة-السياسية-لحماية-الأمن-القومي-فخر-لكل-مصري

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن قاعدة ٣ يوليو البحرية إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية

جاء ذلك فى تصريحات لموقع دوت الخليج، مؤكدا علي أنها من المنتظر أن تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي، مشيرا إلي أن جهود الدولة المصرية للحفاظ علي الأمن القومي مصدر فخر لكل مصري. ولفت النائب عيد حماد إلي أن الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة لتحقيق التنمية بعد تحقيق الانتصار على الإرهاب، ضد قوى التطرف والإرهاب بأسلحة الفكر والتنمية الشاملة. وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

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