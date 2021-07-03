/638626/محمد-علي-خير-عن-حالة-دلال-عبدالعزيز-الصحية-مبتتحركش

حرص عدد كبير من الإعلاميين والنجوم على متابعة الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بشكل مستمر ومشاركتها مع الجمهور لإدخال الطمأنينة في قلوبهم خاصة بعد وفاة زوجها الفنان الكبير سمير غانم اثر إصابته بمرض كورونا المستجد «كوفيد 25».

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

كشف الإعلامي محمد علي خير عن تطورات جديدة في الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز، إذ قال خلال تقديم برنامجه «المصري افندي» الذي يعرض على قناة القاهرة والناس أن دلال عبدالعزيز لا تزال في غرفة العناية المركزة بمستشفى خاص بمصر الجديدة، كما أنها لا تعلم حتى الآن خبر وفاة زوجها الراحل سمير غانم حيث أن غرفتها معزولة تمامًا وبلا تليفزيون.

وأضاف: "دلال عبد العزيز مبتقدرش تحط رجليها على الأرض"، لافتًا إلى أنها لازالت تحت أنبوبة الاكسچين، واحيانًا تحدث طفرات تحسن في حالتها لكنها سرعان ما يحدث تراجع في نسبة الأكسجين.

وأكدت مصادر طبية من الفريق المعالج، أن حالة دلال الصحية أساءت عن ما كانت عليه، حيث أوضحوا أن الرئة تتاكل بشكل كبير مما أثر على التنفس.

تفاصيل إصابة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا

أصيبت دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي أثناء تصوير مسلسلها الجديد «عالم موازي» التي تشارك بطولته مع ابنتها دنيا سمير غانم اذ كانا على استعداد لعرضه ضمن المارثون الرمضاني لهذا العالم، ولكن ضرب فيروس كورونا طاقم العمل وأدى إلى إصابة دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا.

ومنذ أن نقلت دلال عبدالعزيز للمستشفي بدأت تعاني من فيروس كورونا في مرحلة خطرة، ولكن أفادت بعض المصادر الطبية بإمكانية تحسنها في وجود الرعاية الطبية الدقيقة، الا أن صرح حسام حسني خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة cbc باستقرار حالة الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدًا حرصه على زيارتها باستمرار، فقال: "ربنا يتم شفاها وبنزورها كل شوية، ونتمنى لها الشفاء العاجل والمصريين كلهم بيدعولها".

رامي رضوان يكشف تعافي دلال عبدالعزيز من كورونا

وأكد رامي رضوان من خلال برنامجه «مساء Dmc» تعافي الفنانة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا مشيرًا إلى عدم استقرار حالتها حتى الآن بسبب معاناتها من مرحلة ما بعد الفيروس قائلًا: الفنانة أجريت مسحة مرتين والنتيجة سلبية لكورونا ولكن لم يحدث تعافى بشكل كامل وهى حاليا فى مرحلة أعراض ما بعد كورونا، وهى أعراض شديدة وملهاش علاج معين، وبندعى الله تعالى بتمام شفائها.. والحالة صعبة وارجوكم تستمروا فى الدعاء ليها بكل ما اسعدوكم".