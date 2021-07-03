/638627/شحاتة-أبو-زيد-قاعدة-3-يوليو-البحرية-تهدف-لخلق-كيان-عسكري-قادر-على-مجابهة-كافة-التهديدات

قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قاعدة 3 يوليو البحرية، التى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحها اليوم، تهدف إلى خلق كيان عسكرى ومركز نقل جديد لمجابهة التهديدات والعدائيات بالاتجاه الإستراتيجى الغربى، بالإضافة إلى دورها الكبير في حماية مقدرات الوطن الاقتصادية.

منظومة قتالية متكاملة

وأضاف النائب شحاته أبو زيد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن هذه القاعدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية في عمل منظومة قتالية متكاملة، مطورة بأفضل نظم التسليح بكافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، من أجل ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.

ولفت النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة النائب شحاتة ابو زيد، أن هذه القاعدة كانت بمثابة حلم، وتم تحقيقه في عهد الرئيس السيسي، والذي اهتم دائما بتحقيق التنمية في كافة المجالات، موضحا أن هذا التطوير والتحديث التى تشهده القوات البحرية فى كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحرى العالمى، لم يكن معهود من قبل، فنحن الأن أمام قوات بحرية عملاقة تمثل مصدر فخر وتبعث رسالة طمأنة لجموع الشعب المصري.

الرئيس السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الوفود العربية والأجنبية "قاعدة 3 يوليو" العسكرية البحرية في منطقة جرجوب المطلة على البحر المتوسط.

وتعد قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.