وهبة للمصريين: لديكم رجال حرموا على أنفسهم الحياة إذا تعرض الوطن لأى مكروه

جدة - نرمين السيد - وقال وهبة، شعب مصر، فى 3 يوليو 2013 ومنذ 8 أعوام وقعنا بالأحرف الأولى على وثيقة استعادة الهوية الوطنية المصرية، من براثن حكم كاد أن يعصف بمستقبل الوطن، واليوم وبعد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، ومشاهدة مناورة قادر 2021 نؤكد لشعبنا أن لديكم جيشا به رجال حرموا على أنفسهم الحياة إذا تعرض هذا الوطن لأى مكروه وسوء، وهم على أتم الاستعداد أن يفنوا جميعا وتبقى مصر، وستبقى مصر، لأنها محروسة ومحمية بعناية الله.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضيوف مصر الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبى، فعاليات المناورة، بقاعدة 3 يوليو البحرية بمرسى مطروح.