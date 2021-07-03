رفع أنقاض عقار الحوامدية وفتح الشارع أمام حركة المواطنين

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة رفع انقاض المنزل المنهار بقرية أم خنان بشارع أبو جندية بمدينة الحوامدية، والذى تم التعامل معه أمس، الجمعة، إثر انهيار عدد من الحوائط المعلقة به.





حيث كلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية أمس بإزالة الحوائط المعلقه بالمنزل المكون من دورين والمقام بالطوب اللبن حفاظا على سلامة المواطنين والمارة والسلامه الإنشائية للعقارات المجاورة له، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من رفع كل انقاض المنزل وفتح الشارع أمام حركة المواطنين والسيارات، بالإضافة إلى أنه تم التأكد من السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة له حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.



وفى نفس الإطار، وجه المحافظ هيئة النظافة والتجميل وحى بولاق الدكرور بالتعامل الفورى مع شكوى المواطنين الواردة بشأن وجود تراكمات للمخلفات بمنطقة هنفرست بحى بولاق الدكرور بموقع إنشاء محور الزمر، حيث تم رفع كل المخلفات والرتش والتراكمات المتواجدة بمسار أعمال المشروع من خلال فرق ومعدات النظافة لهيئة النظافة وحى بولاق، كما تم تمهيد الطريق أمام حركة المواطنين.

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