/638635/سادة-البحار-نواب-البرلمان-يتحدثون-لتحيا-مصر-عن-قاعدة--3-يوليو-البحرية-ذراعا-قويا-لمجابهة-التحديات-ومصدر-طمأنة-لجموع-الشعب

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وتعد قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

وقال الفريق أحمد خالد، قائد القوات الجوية، إن تأسيس قاعدة 3 يوليو، لها العديد من الأهداف الاستراتيجية، والتى على رأسها المصالح الاقتصادية للبلاد، والزود عن البلاد ضد قوى الإرهاب والتطرف.

كما أشار قائد القوات الجوية، إلى أن قاعدة 3 يوليو، تُعد قلعة جديدة تضاف إلى القدرات المتنامية في إطار برنامج تحديث شامل للقوات المسلحة، ضمن الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية لتطوير القوات المسلحة، مشيرا إلى أن القاعدة الجديدة "3 يوليو" رسالة سلام وتنمية بالمنطقة بالكامل، وتشهد القاعدة الجديدة "3 يوليو" اليوم المناورة العسكرية "قادر 2021".

البرلمان يتحدث عن أهمية القاعدة البحرية 3 يوليو

وتحدث نواب البرلمان لـ دوت الخليج عن أهمية هذه القاعدة ودورها القوي في التعامل مع التحديات والمستجدات التي تحيط بالبلاد، منوهين إلى انها تأتي ضمن قوام خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية المصرية، وأن هذه القواعد ستكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

عمرو عكاشة: قاعدة 3يوليو البحرية إنجاز جديد يضاف لسجل القوات المسلحة

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن قاعدة (3 يوليو) البحرية، والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمثابة أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

جاء ذلك فى تصريحات لـ دوت الخليج، مؤكدا علي أنها إنجاز جديد في سجل القوات المسلحة في ضوء مساعيها للحفاظ علي الأمن القومي المصري، حيث يتمثل الهدف الاستراتيجى لإنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية فى خلق كيان عسكرى ومركز نقل جديد لمجابهة زيادة التهديدات والعدائيات على الاتجاه الاستراتيجى الغربى وسرعة رد الفعل لتأمين الحدود الاستراتيجية الغربية للدولة وحماية مقدراتها المتمثلة فى تأمين خطوط المواصلات البحرية وحركة النقل البحرى الصديق القادم من وإلى الغرب.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن قاعدة 3يوليو سيكون من شأنها مجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، مؤكدا علي أنه يحق لكل مصري أن يفخر بوطنه وقواته المسلحة العظيمة، لاسيما وأن هذه الإنجازات نالت إشادة واستحسان كافة دول العالم.

أحمد دياب: افتتاح قاعدة 3 يوليو يؤكد المستوى الكبير الذي وصلت له قواتنا المسلحة

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بمدرينة جرجوب، يؤكد المستوى الكبير الذي وصلت له القوات المسلحة من أكبر قدر من القوة والكفاءة، مؤكدا دورها في حماية أمن مصر القومي والحفاظ على شعبها.

ولفت النائب أحمد دياب في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن قاعدة 3 يوليو بها كفاءات قتالية قادرة على المواجهة ضد أي اعتداء، لتأمين الساحل الشمالي، كما أنها رسالة لكل من تسول له نفسه الأعتداء على الدولة المصرية.

واضاف عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد دياب، أن قاعدة 3 يوليو تعتبر نقطة ارتكاز جديدة للقوات المصرية في البحر الأحمر والمتوسط، وذلك لرفع القدرات العسكرية والبحرية والمصرية، منوها إلى أنها تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية الهسكرية، للحفاظ على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية والتي تم تدريبها على أعلى مستوى.

واضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن القوات البحرية لها دور في الحفاظ على الأمن البحري، موضحا دورها القوي والفعال في محاربة الارهاب والإتجار بالبشر وجرائم الهجرة غير الشرعية.

شحاتة أبو زيد: قاعدة 3 يوليو البحرية تهدف إلى خلق كيان عسكري قادر على مجابهة كافة التهديدات

قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قاعدة 3 يوليو البحرية، التى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحها اليوم، تهدف إلى خلق كيان عسكرى ومركز نقل جديد لمجابهة التهديدات والعدائيات بالاتجاه الإستراتيجى الغربى، بالإضافة إلى دورها الكبير في حماية مقدرات الوطن الاقتصادية.

وأضاف النائب شحاته أبو زيد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن هذه القاعدة تاـي ضمن استراتيجية الدولة المصرية في عمل منظومة قتالية متكاملة، مطورة بأفضل نظم التسليح بكافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، من أجل ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.

ولفت النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة النائب شحاتة ابو زيد، أن هذه القاعدة كانت بمثابة حلم، وتم تحقيقه في عهد الرئيس السيسي، والذي اهتم دائما بتحقيق التنمية في كافة المجالات، موضحا أن هذا التطوير والتحديث التى تشهدها القوات البحرية فى كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحرى العالمى، لم يكن معهود من قبل، فنحن الأن أمام قوات بحرية عملاقة تمثل مصدر فخر وتبعث رسالة طمأنة لجموع الشعب المصري.

محمد سلطان: مصر تعيش عهد من الحرية والكرامة والتنمية

وأشاد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، بالتطور الهائل القائم فى القوات البحرية، مشيرًا إلى أن قاعدة 3 يوليو التى افتتحها الرئيس السيسي اليوم، تُعد هى أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد فى الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي.

كما أشار النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إلى أن القاعدة تساعد في اكتساب قدرات جديدة تضاف إلى القدرة المتنامية فى إطار برنامج تحديث شامل للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد وهو يضع التنمية والتطوير هدفًا لتحقيق غد أفضل للدولة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، محمد سلطان، خلال حديثه قائلًا:" مصر انتقلت من حال السقوط في فخ الإخوان إلى عهد من الحرية والكرامة والتنمية والمشاريع والاستثمارات". كما أكد النائب محمد سلطان، على أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقاعدة 3 يوليو هى أكبر دليل على أنها رسالة قوية تؤكد على التنمية للمنطقة بالكامل.

عيد حماد:جهود القيادة السياسية لحماية الأمن القومي فخر لكل مصري

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن قاعدة ٣ يوليو البحرية إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية

جاء ذلك فى تصريحات لموقع دوت الخليج، مؤكدا علي أنها من المنتظر أن تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي، مشيرا إلي أن جهود الدولة المصرية للحفاظ علي الأمن القومي مصدر فخر لكل مصري.

ولفت النائب عيد حماد إلي أن الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة لتحقيق التنمية بعد تحقيق الانتصار على الإرهاب، ضد قوى التطرف والإرهاب بأسلحة الفكر والتنمية الشاملة.