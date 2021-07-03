/638628/كريم-حسن-شحاتة-سنقوم-بعمل-ممر-شرفي-للأهلي-إذا-فاز-بنهائي-إفريقيا

أكد كريم حسن شحاتة المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي، أنه إذا توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سيقوم فريق سيراميكا كليوباترا بعمل ممر شرفي للمارد الأحمر في المباراة التي تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز عقب رجوع الفريق الأحمر من المغرب بعد انتهاء نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز.

تصريحات كريم حسن شحاتة

وأوضح كريم حسن شحاته عبر تصريحات متلفزة، أن جميع المباريات المقبلة لفريق سيراميكا كليوباترا صعبة للغاية، والفريق يسعى بالفوز بجميع المباريات التي يخوضها خلال الفترة المقبلة، كما أكد أن مباراة الأهلي هي المباراة الأصعب بالتنسبة لفريق سيراميكا كليوباترا، وذلك بسبب قوة الفريق الأحمر.

قال كريم حسن شحاتة عندما سؤل عن مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي أقيمت ضمنم منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري"النادي الأهلي فريق قوي وبالطبع فريق بيراميدز، وبالنسبة لفريق سيراميكا كليوباترا جميع المباريات التي يخوضها هي مباريات قوية، وبالأخص عندما نواجه الفرق التي تقترب معنا في النقاط وذلك بسبب المنافسة بين الفرق".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التغلب على فريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من البطولة، بنتيجة 4/0 في مجموع المبارتين، ويلتقي الفريق الأول لكرة القدك بالنادي الأهلي أمام نظيره الجنوب إفريقي كايزر تشيفز، في نهائي دوري الأبطال يوم 17 يوليو الجاري في الدار البيضاء.

مشوارالأهلي في بطولة الدوري الممتاز

يحتل النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقيبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 41 نقطة، حيث خاض الفريق الأحمر 19 مباراة، استطاع لاعبي المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 12 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري، بينما تعادل في 5 مباريات وخسر في مبارتيين فقط..

مشوار النادي الأهلي في البطولات الإفريقية

استطاع الفريق الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، التغلب على نظيره فريق الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني، حيث تأهل المارد الأحمر إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وذلك بعد الفوز على فريق الترجي التونسي في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة والتي أقيمت برادس في تونس، بنتيجة هدف دون رد، وأحرز هدف المباراة الوحيد محمد شريف مهاجم الأهلي، بالإضافة إلى تكرار الفوز في مباراة الإياب لنفس الدور من البطولة بنتيجة 3/0، وأحرز الأهداف كل من، علي معلول ومحمد شريف وحسين الشحات.