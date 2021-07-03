نجم الزمالك السابق ضيف علي قناة الأهلي اليوم.. تفاصيل

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يحل حلمى طولان، نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق إنبى حالياً، ضيفاً على برنامج "المجرى" الذى يذاع فى الحادية عشرة مساء اليوم، السبت، على شاشة قناة النادى الأهلى ويقدمه النجم الكبير مصطفى عبده.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق كايزر تشفيز، والتي من المقرر إقامتها يوم 17 الجاري من هذا الشهر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، علي ملعب محمد بن خامس بالمغرب.

اعلن لجنة الحكام تعيين ندابيهاوينمانا حكماً لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والمقرر إنطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري.

يبلغ البورندي من العمر 36 عاماً، ويعمل محاسب في البنك البريطاني، ولديه 3 أطفال ويحمل باسيفيك الشارة الدولية منذ عام 2013، وقتما دخل ضمن قائمة الدرجة الأولى في بوروندي، أدار 3 مباريات في النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا منهم 2 لكايزر تشيفز أمام كل من سيمبا بربع النهائي وبتروأتلتيكو في مرحلة المجموعات، قبل أن يعود لإدارة مباراة أخرى لبطل جنوب أفريقيا في مواجهة الأهلي بالمباراة النهائية.

حيث عدد المباريات التي أدارت صافرته 9 مباريات بدوري أبطال أفريقيا منذ نسخة 2018، وأشهر خلالهم البطاقة الصفراء 26 مرة دون أي استخدام للبطاقة الحمراء.

وكانت صافرة البورندي تدير بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر عام 2019 وأدار مباراة واحدة جمعت بنين بغينيا الاستوائية، كما أدار 7 مباريات بتاريخه التحكيمي بمنافسات الكونفدرالية واستخدم خلالها البطاقة الصفراء 17 مرة والحمراء في مناسبة وحيدة.

البوروندي أدار مباراتين هامتين للأندية المصرية خلال مشواره التحكيمي الأول كان في مارس من عام 2019 ولقاء الزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بملعب الأخير والذي حسمته رأس المغربي حميد أحداد وكان هدف الانتصار بمثابة نقطة تحول كبيرة للفريق الأبيض بمشواره في الكونفدرالية التي نالها في تلك النسخة.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

الجدير بالذكر أن تعادل النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز، في المباراة التي إقيمة يوم الخميس الماضي بنتيجة 2/2 لكل منهم.

موسماني

وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي أمس طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.

واعلن لجنة الحكام تعيين ندابيهاوينمانا حكماً لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والمقرر إنطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري.