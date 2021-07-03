/638632/سهرة-حمرا-لإشباع-رغباته-الجنسية-الفصل-الأخير-لمسجل-خطر-الهرم

مسجل خطر يتصل بفتاة تربطهماعلاقة محرمة لكى يلتقوا سويا لإحتفالهم بسهره حمرا لإشباع رغباته الجنسية غير عابئ بما قد تؤول إليه الأمر، لم يُدرك العشيق أن شهوته قد تكلفه حياته ويكون الفصل الأخير لحياته جثة طائرة من الدور 13.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع مسجل خطر من الدور الـ13 اثناء سهرة حمرا في الهرم

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إشارة من مستشفى الهرم بوصول جثة شخص نتيجة سقوطه من أعلى أحد العقارات، وكشفت التحريات الأولية الذى أشرف عليها مفتش مباحث الهرم العقيد محمد الصغير، أشارت إلى سقوط عاطل من الدور الـ13 بعدما اختل توازنه.

الدور الـ 13

بتكثيف التحريات اللازمة، توصلت جهود الرائد عبد الباقي أمين والرائد محمد سعودي معاوني مباحث الهرم، أن المتوفى كان يقضي سهرة حمراء لدى عشيقته، لكن فوجئ الاثنان بحضور أحد أفراد أهلهم فهم للهرب عبر سطح المنزل قبل أن يختل توازنه ويسقط جثة هامدة من أعلى 13 طابقا.

المشرحة

وجرى إيداع الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيقات.

الطب الشرعى

وفى سياق أخر اليوم مفاجأة صادمة فجّرها تقرير الطب الشرعي الخاص بالفتاة التي قُتلت خنقاً على يد نجل عمتها بسبب شكه في سلوكها بعدما رفضت الزواج من شقيقه، في دائرة قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة الايام الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد التقرير المبدئي للطب الشرعي للضحية عذريتها، وعدم تعرضها لأي نوع من الاعتداء الجنسي، وذلك بعد توقيع كشف العذرية خلال تشريح جتها داخل مشرحة زينهم بالقاهرة.

بداية الواقعة

بدأت الجريمة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الصف، بلاغاً بمقتل فتاة خنقاً على يد نجل عمتها داخل منزلهم بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة الفتاة المجني عليها داخل غرفة المعيشة، وبالفحص تبين وجود إصابات حول الرقبة، وكشفت التحريات عن أن المجني عليها خطيبة شقيق المتهم، وأنها منذ فترة طلبت عدم إتمام الزواج وفسخ الخطبة، وفي محاولة للإصلاح ذهب المتهم، وهو شقيق خطيب المجني عليها، وطلب من والديها تركهما في الغرفة معاً للتحدث إليها ومعرفة سبب رفضها للزواج من شقيقه، وأضافت التحريات أنه بعد فترة من وجودهما داخل الحجرة، سمع الحاضرون صوت المتهم وبالدخول إليهما وجدا المتهم ممسكاً برقبة المجني عليها وهي جثة هامدة، وتمكن المتهم من الهرب.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم.