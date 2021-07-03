/638633/كايزرتشيفيز-يحل-أزمة-عقود-لاعبية-قبل-مواجهة-الأهلي-في-نهائي-إفريقيا

يواصل نادى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ترتيب أوراقه قبل خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخه يوم 17 يوليو الجارى أمام الأهلي على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وبدأ النادي تجديد عقود لاعبيه التى انتهت يوم 30 يونيو المنقضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن 8 لاعبين من كايزر تشيفز انتهت عقودهم بالفعل حالياً، وهم إيتوميلينج خوني، وخاما بيليات، وليبو مانياما، وبرنارد باركر، وويلارد كاتساندي، وبروس بفوما، ورامالوى مفاهليلى، وكجوتسو موليكو.

وقالت صحيفة "ذا سيتيزن" الجنوب أفريقية، إن إدارة كايزر تشيفز جددت تعاقد برنارد باركر لمدة شهر واحد، على أن يخوض المباراة النهائية وبعدها يتم الاتفاق على عقد جديد أو يرحل اللاعب بالمجان.

وأكد التقرير أن النادي سيمدد تعاقدات جميع لاعبيه المنتهية عقودهم بنفس الطريقة ويحصل جميع اللاعبين على صفقات جديدة، ما يعنى إما التمديد عاماً أو أكثر أو التوقيع على عقد قصير الأجل لمدة شهر وحيد، على أن يكون كل لاعب مدد لمدة شهر حراً ويمكنه الالتحاق بأي نادي آخر بالمجان عقب نهاية دوري الأبطال وقبل غلق سوق الانتقالات للموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق كايزر تشفيز، والتي من المقرر إقامتها يوم 17 الجاري من هذا الشهر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، علي ملعب محمد بن خامس بالمغرب

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

الجدير بالذكر أن تعادل النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز، في المباراة التي إقيمة يوم الخميس الماضي بنتيجة 2/2 لكل منهم.

موسماني

وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي أمس طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.

واعلن لجنة الحكام تعيين ندابيهاوينمانا حكماً لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والمقرر إنطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري.