/638638/محمد-زين-الدين-قاعدة-٣-يوليو-إنجاز-جديد-يزيد-من-ثقل-مصر-عسكريا

قال النائب محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب، إن قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "إنجاز جديد" يزيد من قوة مصر وثقلها عسكريا في المنطقة بما يساعدها في الحفاظ على أمننا القومي.

إنجاز جديد يزيد من ثقل مصر عسكريا

وتابع النائب في تصريحات صحفية له اليوم: يحسب للرئيس السيسي اهتمامه بتطوير وتحديث القوات المسلحة، وما تشهده من نهضو كبيرة في وتجهيزات وإنشاء قواعد بحرية وجوية جديدة، الأمر الذي يؤكد على قوة مصر في المنطقة بالكامل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قاعدة ٣ يوليو تمثل إضافة قوية للقواعد العسكرية حيث تختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري.

ولفت إلى أنه من بين أهداف قاعدة ٣ يوليو، مجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

واختتم النائب تصريحاته، قائلا: يحق لكل مصري أن يفخر بوطنه وقواته المسلحة العظيمة، لاسيما وأن هذه الإنجازات نالت إشادة واستحسان كافة دول العالم.