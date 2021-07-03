/638640/حازم-الجندي-يشيد-بافتتاح-القاعدة-العسكرية-3-يوليو-ويؤكد أحد-قلاع-مصر-الحصينة-لمواجهة-التحديات

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاعدة 3 يوليو الجديدة، قائلا: الرئيس اليوم افتتح قلعة جديدة من قلاع مصر لحمايتها وصون أمنها القومي والاستراتيجي.

قلاع مصر الحصينة لمواجهة التحديات

وأضاف المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن القاعدة الجديدة تعد من أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط وفي العالم، وتختص بتأمين البلاد فى الاتجاه الاستراتيجي الشمالى والغربي، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحرى باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وأكد الجندى أن هذه القاعدة تعد من أكبر القواعد البحرية العسكرية المصرية، وتعد إنجاز جديد يضاف إلى رصيد منظومة تطوير القوات البحرية المصرية،والجيش المصري بوجه عام، وتساعد على تأمين البلاد من كافة الاتجاهات، في رسالة قوية يوجهها اليوم الرئيس السيسي للعالم أجمع بقوة مصر، واستعدادها لخوض أي معارك للحفاظ على الحقوق المصرية .

وتابع الجندي: القاعدة تساهم في تحقيق الأمن البحري وحرية الملاحة الدولية، ومكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية، لافتا أن القاعدة جاهزة للقيام بكافة المهام والتدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة وشعوبها الشقيقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص على توجيه كافة أوجه الدعم لتطوير القوات البحرية، وتجهيز البنية التحتية والتسليح والتأهيل والتدريب المتميز للعناصر البشرية على كافة المستويات لتكون على أتم الاستعداد لحماية الدولة المصرية والوقوف في وجه اي تحدي يواجهها، وهو ما يدعم قولا وفعلا " أن هناك يد تبني ويد تحمل السلاح"