التحفظ على 160 مكبر صوت فى الإسكندرية لمنع التلوث السمعى

جدة - نرمين السيد - كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أصدر تعليمات لرؤساء الأحياء بالبدء فى تنفيذ حملات مكبرة لمنع مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين استجابة لشكاوى المواطنين. وأسفرت الحملات عن التحفظ على 160 مكبر صوت "ميكرفون" بمختلف أحياء المحافظة، وذلك بالتنسيق بين شرطة المرافق ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية. وأوضح المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على مصادر التلوث السمعى والضوضاء التى تؤرق المواطنين بالإسكندرية، قائلًا: "لن نسمح بأى تقصير فى حق المواطن السكندرى".

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