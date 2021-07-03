رئيس جامعة الأزهر: قاعدة 3 يوليو البحرية إضافة لخير أجناد الأرض

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة افتتاح قاعدة 3 من يوليو البحرية اليوم السبت، والتى تعد إضافة عسكرية إلى رصيد القوات المسلحة المصرية الباسلة.





وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر: أتقدم باسم جامعة الأزهر رئيسًا ونوابًا وعمداء وأعضاء هيئة التدريس، وجميع منسوبى الجامعة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قواتنا المسلحة المصرية الباسلة خير أجناد الأرض، حماة الوطن، بمناسبة تدشين هذا الصرح العسكرى الكبير، وهو قاعدة 3 من يوليو البحرية، خاصة وأن هذا الافتتاح يتوازى مع احتفالات الشعب المصرى العظيم بذكرى غالية على نفوسنا جميعًا، وهى ذكرى ثورة 30 من يونيو، التى عكست وأكدت على تكاتف شعب مصر العظيم خلف قواته المسلحة، ووقوفهم جميعًا صفًّا واحدًا فى وجه الظلم والطغيان.

وأكد رئيس جامعة الأزهر على وقوف مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلف القيادة الحكيمة التى حققت إنجازات كبيرة على أرض الواقع لمسها القاصى والدانى.

ودعا رئيس جامعة الأزهر الشعب المصرى جميعًا بالوقوف والاصطفاف خلف قيادته السياسية الواعية، التى عبرت بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، لافتًا إلى أن ما تحقق من إنجازات كبيرة على أرض الواقع فى مختلف قطاعات الدولة يؤكد على أننا ماضون فى الطريق الصحيح نحو التقدم والرقى والازدهار محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

ودعا رئيس جامعة الأزهر المولى -عز وجل- أن يوفق القيادة السياسية إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، وأن تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بها وسط مختلف دول العالم.