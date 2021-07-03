فيديو.. السيسى: صوّروا الولاد مع الطائرات.. دى حاجة تاريخ بالنسبة لهم

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقد إحدى الوحدات بقاعدة 3 يوليو البحرية، اليوم السبت، بمشاركة ضيوف مصر الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، ومحمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسي الليبى، "صوروا الولاد دول مع الطائرات واعملوا معاهم حاجة، دى حاجة تاريخ بالنسبة لهم جميل".





جاء ذلك بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، قاعدة 3 يوليو بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى لمصر. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن قاعدة 3 يوليو هى أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى والغربى وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحرى باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوى.

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