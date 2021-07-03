وكيل الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بالشروق وبدر

قام فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، بتفقد لجان الامتحانات بمعاهد فتيات وبنين الشروق وبدر بمقر معهد الشروق، في سابع أيام امتحانات القسم العلمي، والذين أدوا الامتحانات في مادة الأحياء.
وأكد وكيل الأزهر ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة الجميع، موضحًا أن فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يحرص على متابعة أخبار الطلاب بصفة مستمرة، فضلًا على توجيهاته بضرورة تذييل كل العقبات التي تواجه الطلاب، حتى يتسنى لهم التركيز في الامتحانات ليحصدوا ثمرة جهدهم طوال العام.
ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة #الثانوية_الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.
وخصصت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية برئاسة وكيل الأزهر رقمي واتس آب للتواصل مع المسؤولين، وهما: (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة، علمًا بأنه ينبغي على مقدم الشكوى إرسال ما يثبت هويته؛ للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية؛ لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.
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