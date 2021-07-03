/638643/بعد-غياب-3-سنوات-محمد-الغيظي-يعود-ببرنامج-الثامنة

يستعد الإعلامي محمد الغيظي للعودة إلى تقديم البرامج مرة أخرى بعد أن تغيب عن العمل إلى ما يقرب الثلاث سنوات حيث كانت آخر برامجه بعنوان «الحكواتي».

دوت الخليج يكشف عودة محمد الغيظي ببرنامج الثامنة بعد غياب 3 سنوات

يظهر محمد الغيظي اليوم خلال برنامجه الجديد «الثامنة» الذي من المقرر عرضه عبر شاشة قناة hpc «الصحة والجمال» وذلك في يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، ويعد العمل أول برنامج توك شو حقيقي على القناة بعد تطويرها.

هدف برنامج الثامنة

ويستهدف برنامج "الثامنة" إعادة نشر الوعي المجتمعي في كافة المجالات سواء الصحة أو التعليم والتربية، كما يحاول إستعادة جماليات الإنسان المصري وطباعه الكريمه، مع تحميله مسؤلياته كاملة أمام المجتمع، مشيرا أن هدفه الأساسي هو العمل على بناء الإنسان وتنشيط المشاركة المجتمعية بالتوعية لدور كل فرد في المجتمع.

تفاصيل الحلقة الأولى من الثامنة

ومن المقرر أن تدور الحلقة الأولى من برنامج «الثامنة» حول ملف أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأبرز التحورات التي حدثت للفيروس، كما يجيب عن الأسئلة الشائكة حول ظهور الفيروس وانتشاره في العالم، كما يقدم فقرة لأبرز المواقف الكوميدية التي حدثت حول العالم بسبب الخوف والرعب من فيروس كورونا، كما خلال الحلقة نخبة من الأساتذة والخبراء وهم الدكتور عبدالهادي مصباح، الدكتور أحمد مؤنس، وهشام بحري رئيس الصحة النفسية بجامعة عين شمس، وأحمد عبدالحي أستاذ اقتصاديات الدواء.

وكان قد صدر مؤخرا رواية "الضاحك الباكي.. عن قصة حياة نجيب الريحاني" للروائي والإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، عن دار النخبة وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ52، والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.