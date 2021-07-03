/638644/عبد-الوهاب-خليل--قاعدة-3-يوليو-ستعود-على-البلاد-بمكتسبات-أمنية-واقتصادية

أكد عبد الوهاب خليل -عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن-، أن افتتاح قاعدة 3 يوليو بمناسبة انتصار جديد للدولة المصرية وقيم ثورة 30 يونيو المجيدة ، وتبعث بمجموعة رسائل عن قوة الدولة المصرية في توقيت حاسم من عمر مصر والمنطقة.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمضي بنجاح مبهر في تعزيز حضور الدولة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، بما يؤدي لضبط وتأمين مسارات الملاحة وحركة السفن عبر الموانئ المصرية.

ركيزة أساسية

واستطرد خليل أن القاعدة الجديدة ستمثل ركيزة استراتيجية أساسية للأمن القومي المصري والعربي، إضافة إلى تمكين خطط التنمية في المياة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة تتطلب توفير مصر الخدمات اللوجستية للسفن والقطع البحرية.

منجزات ثمينة

يشار إلى أنه، في يوليو 2017، افتتحت القيادة السياسية قاعدة "محمد نجيب" الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، في مدينة الحمام بمرسى مطروح، إلى جانب قاعدة "سيدي براني" التي تبعد مئة كيلومتر من حدود مصر مع ليبيا.

كما أنه في يناير 2020، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة "برنيس" العسكرية البحرية الأكبر في البحر الأحمر.