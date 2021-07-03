/638645/كرة-الطائرة-حسن-الحصري-في-مقدمة-المرشحين-لتولى-قيادة-الزمالك

انضم حسن الحصري النجم السابق لكرة الطائرة بنادي الزمالك، دائرة المرشحين لخلاف محمد اللقاني المدير الفني السابق لفريق كرة الطائرة بنادي الزمالك، وستعلن اللجنة المؤقتة المعنية بإداراة فريق الزمالك برئاسة حسين لبيب عن المدير الفني الجديد لفريق كرة الطائرة بالنادي بعد مرور ساعت قليلة.

اللقاني يتولى تدريب المنتخب الوطني

الجديربالذكر أن محمد اللقاني استقال من تدريب فريق الزمالك، وتولى تدريب المنتخب الوطني لكرة الطائرة، وأعلنت اللجنة المؤقتة المعنية بإداراة نادي الزمالك أمس الجمعة، عن تعيين عبدالحميد الوسيمي رئيسا لجهاز فريق كرة الطائرة بالنادي، وطلبت اللجنة من الوسيمي تولى مهمة تعين الأجهزة الفنية لفريق كرة الطائرة بالنادي.

تولى عبدالحميد الوسيمي نجم منتخب مصر وفريق الزمالك السابق، العديد من المناصب في الأجهزة الفنية في المنتخبات مثل: منتخب مصر ومنتخب البحرين ومنتخب الهند، وأيضا منتخبي جنوب إفريقيا والأردن، بالإضافة إلى توليه مناصب فنية في العديد من الأندية في كافة أنحاء العالم، مثل: نادي هليوبوليس ونادي الشمس بمدينة مصر الجديده، نادي الجزيرة الإماراتي وغيره من الأندية الألمانية والهولندية.

المناصب الذي تولاها عبدالحميد الوسيمي قبل توليه رئيس جهاز كرة الطارة بنادي الزمالك

وسبق للوسيمي وأن تولى منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة من أكتوبر 2017 حتى فبراير 2019، كما تولى منصب عضو مجلس إدارة ومشرف فني بالاتحاد المصري في الفترة من 2012إلى 2014، كما تولى منصب رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة في 2010 .

وسبق لعبدالحميد الوسيمي وأن عمل كمحاضر باللجنة الأوليمبية والاتحاد الدولي منذ 1992 حتى يناير ٢٠١٥، بالاضافة إلى خبير الأكاديمية اليابانية للمدربين في الفترة من 2000 إلى 2001.

حصاد بطولات كرة الطائرة للموسم المنقضي

تتضمن أنشطة اتحاد كرة الطائرة في مصر، بطولتين ( الرجال والسيدات)، وهما الدوري المصري وبطولة كأس مصر.

وتمكن فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي من التتويج ببطولة الدوري المصري لكرة الطائرة هذا العام، وذلك بسبب حصد فريق كرة الطائر بالنادي الأهلي (رجال كرة) من حسم بطولة الدوري هذا العام،كما نجح فريق سيدات الفريق الأحمر أيضا من التتويج بنفس اللقب.

فاز رجال الطائرة بنادي الزمالك، ببطولة كأس مصر، بينما توج سيدات الطائرة بالنادي الأهلي بالبطولة.