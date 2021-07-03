/638650/عمرو-عزت-حجاج-يكتب-السيد-عبدالعال-رئيس-حزب-التجمع-رجل-لو-تعلمون-عظيم

عقب نجاح ثورة 25 يناير تمكن الإخوان الإرهابيين وأشياعهم من السيطرة بحيلهم الشيطانية وبتجارتهم بالدين، تارة بالترهيب وتارة بالتهديد بحرق الوطن، وباستغلال احتياجات المواطنين أيضًا من السيطرة على الحياة السياسية المصرية، وتخيلوا أنهم اطبقوا على كامل المجتمع المصري وأصبحوا المتحكمين فيه، وقد زاد شعورهم هذا عندما تولى الخائن المخلوع محمد مرسي حكم البلاد، فأخذ هو وجماعته، يسعون للسيطرة على الوطن والتحكم فى كافة أوصاله، وصبغها بالصبغة الإخوانية، فيما عُرف بسياسة أخونة الدولة الوطنية المصرية، فأصدر فى نوفمبر 2012 إعلانه الطُّغْيَانِيّ – وليس الدستورى- والذى من خلاله حصن به قراراته الرئاسية، والاعتداء به بشكل صارخ على صلاحيات السلطة القضائية، فضلًا عن تشكيل لجنة إخوانية لكتابة دستور إخوانى محصنة.

دوت الخليج

السيد عبدالعال ودوره فى جبهة الإنقاذ

نتيجة لكل هذه الاجراءات الوقحة وأيضا وما قبلها من إجراءات قذرة، قامت بعض الأحزاب السياسية ‏والشخصيات السياسية بالسعى الحثيث للصد من تصرفات الجماعة، وقامت بتشكيل جبهة الإنقاذ والتي كان من بين أعضائها حزب التجمع ساعية ‏لأن يَسحب مرسي إعلانه الدستورى ويُشكل لجنة وطنية تقوم بإعداد دستور وطنى يَحظى برضا كافة التيارات السياسية المصرية.

شارك حزب التجمع فى جبهة الانقاذ، بقيادة المناضل السيد عبد العال - رئيس الحزب ولكن بتوجه ورأي مغاير لباقي التيارات والأحزاب والشخصيات السياسية، فقد مثل الرجل داخل الجبهة الجناح المتشدد الذي لايلين أبدًا لصالح الدولة الوطنية المصرية، فرفض بشكل قطعي لا يحتاج إلي تأويل مناقشة أي تنازلات أو موائمات يقودها البعض مع الإخوان الارهابيين تحت دعوى التهدئة أو لمصالح آنية أو فئوية علي حساب الوطن.

ووفقًا لاعتباره ابن مدرسة التيار اليساري، يعلم بإمتياز تاريخ الإخوان ودمويتهم وإنهم لا يجيدون إلا لغة الدم والإرهاب، وأنهم لا يعرفون التراجع أو تصحيح المسار، لأنهم يظنون أنفسهم لا يُخطئون وهذا من كبر أنفسهم.

السيد عبدالعال صاحب المواقف التاريخية

ولذلك عندما أعلن أعضاء جبهة الانقاذ خلال أحد اجتماعهم موافقتهم على الاكتفاء بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، رفض عبد العال هذا العرض رفضًا قاطعا، بل وقد قال نصًا وبالحرف الواحد:« حزب التجمع ورئيسه وقياداته وأعضاؤه ذاهبون لميادين مصر لإسقاط مرسي وجماعته، فإما أن نُسقط مرسي وجماعته، وإما أن يكون مصير أعضاء حزب التجمع المشانق، وهذا أشرف وأكرم لهم، وسيؤازرنا الشعب ".

صح رهان الرجل على معدن الشعب المصري الأبي، وأصالة منبته، وعمق وطنيته، فخرج الشعب المصري بالملايين للإطاحة بمرسي وجماعته الإرهابية، وتكاتفت مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية مع الشعب الثائر من أجل كرامته، فأيدت مطالب الشعب السلمية، وقامت بتنفيذ مطالبه فى يوم 3 يوليو 2013 المجيد.

عقب ثورة 30 يوليو دخلت مصر مرحلة جديدة، من التحول السياسي القائم على الديمقراطية السياسية وتعددية الآراء وتقوية الأحزاب، مع بناء اقتصاد وطنى ينعم بثماره كافة أبناء الوطن، بالإضافة لمواجهة إرهاب الإخوان الشرس.

السيد عبدالعال ودور تنويرى وتثقيفى تاريخي

وهنا بزغ الدور التنويري الأصيل والتاريخي لحزب التجمع برئاسة السيد عبد العال، سواء من خلال دعم الدولة ومؤسساتها الوطنية، عبر المؤتمرات الجماهيرية والتواصل مع الأطياف المختلفة للشارع المصرى، أو من خلال نشر روح التثقيف والتوعية بممارسات البعض المشبوهة والتى تسعى لإعطاء قبلة الحياة للجماعة الارهابية والتصالح معها، أو من خلال الرؤية البرلمانيةً للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، والتى يقودها الرجل عبر طرح إقتراحات وأفكار، لتطوير وتحديث البنية الاقتصادية في القطاعات الإنتاجية، والتى تهدف لبناء اقتصاد وطني يحقق التنمية الشاملة، والتصفية الفكرية والسياسية للتنظيمات الإرهابية، عبرعملية إرادية من التحديث للخطاب الديني وتمكين الثقافة، التي تؤكد قيم المواطنة والمساواة بين المواطنين وتدعيم قيم الانتماء للمجتمع، وكذلك العمل على دعم بنية الدولة وتقوية مؤسساتها المختلفة، مع إزالة العوائق أمام المشاركة الشعبية الديمقراطية لتحقيق هذا الهدف، وكذلك العمل على الترسيخ الشديد سواء لدى مؤسسات الدولة من خلال عمل الحزب فى الشارع، بأن الإرهاب هو ابن غير شرعي للاقتصاد الطفيلى الفاسد، وللخطاب الدينى الجامد والمتطرف، ولذلك لم يتردد الحزب فى نقد اى سياسات اقتصادية غير مدروسة تبنتها الحكومات المتعاقبة لثورة 30 يونيو، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطن فى حياة كريمة، فضلا عن تجفيف منابع الإرهاب الذي يستغل الخطاب الدينى الجامد والسياسات الاقتصادية الخاطئة فى جذب عناصر جديدة له.

في الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة أحببت كشاهد عيان أن أسجل شهادة للتاريخ فى حق رجل عظيم أختار أن يناضل مع الشعب المصري، حتى لو كان الثمن رأسه ورأس القريبين منه، على أن يتهادن مع الارهاب والاستبداد الإخوانى فى ظل نعيم الذل والهوان، واختار أيضا أن يقدم صورة واقعية للسياسي والمعارض النبيل، الذى يُعارض من داخل الوطن من أجل بنائه ومعالجة أى قصور داخلية به، وليست المعارضة الهدامة التى تطمح إلى بطولات زائفة حتى لو كانت على حساب الوطن، فالمعارضة فى فكر السيد عبد العال هى معارضة سياسات خاطئة وليس الهجوم والطعن فى الأشخاص وهدم المؤسسات الوطنية.

عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين