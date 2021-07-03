/638651/نانسي-عجرم-تتخطى-حاجز-النصف-مليون-ب-بدي-حدا-حبو

استطاعت أغنية «بدي حدا حبو» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أن تحقق نجاحًا ملحوظًا وردود فعل إيجابية من قبل الجمهور، بعد يومًا واحدًا من عرضها، واحتلت المركز رقم 12 في قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

دوت الخليج يكشف نجاح أغنية بدي حدا حبو للمطربة نانسي عجرم

وكانت قد طرحت نانسي عجرم أغنية «بدي حدا حبو» والتي تعد أحدث أغانيها من ألبومها الجديد، عبر قناتها على موقع يوتيوب مساء أمس، وهى من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة،

وتقول كلمات الأغنية: "بدي حدا حبو عنجد زهقت..بدي حدا بقلبو حس حالي خلقت..بدي حدا بقربو ما حس بالوقت..ينسيني الوقت ينسيني الوقت..وينك تعا خدني خدني من همومي..من خوفي الغريب خدني على دنيي ما فيها حدا..إلا أنا وإنت وشمس ما بتغيب..إنتَ وينك إنتَ سامعني حدا..ما في حدا عنّي يسأل لو غبت..أنا بعترف إني عن حالي بعدت..قلبي تعب مني ومن قلبي تعبت..من قلبي تعبت من قلبي".

جاية معاك تتخطى 2.5 مليون مشاهدة

وكانت قد طرحت نانسي عجرم منذ أسبوع أغنية «جاية معاك» التي وصلت مشاهداتها حتى الآن إلى 2.5 مليون مشاهدة، كما احتلت المركز 13 في قائمة الأكثر مشاهدة، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع احمد إبراهيم.

كلمات أغنية «جاية معاك»

وتقول كلمات أغنية جاية معاك: "طب أنا جايه معاك... طب أنا همشي وراك..أنا هصدّق وهجرّب حظّي وهعمل ضمناك..طب أنا جايه معاك أنا همشي وراك..حبيبي أصل عنيك بتقول إنّك ياما هنا وهناك..كان نفسي أقول قلبي فحبّك مش جاي..بس اعمل إيه طب همسك نفسي إزاي..سلّمت أنا قلبي خلاص يا ويلي في لقاك..كلامي كلّو عليك عيوني عاشقة عينيك..حبيبي إوعى تغيب لو يوم عني لانا قدّ الشوق..يا بو عيون جامدين أنا معاك لو فين..أنا هسلّم وهغمّض عيني وانت الي تسوق".

يذكر، أن آخر إصدارات نانسي من الألبومات الغنائية، كان من خلال ألبوم "حاسة بيك 9"، الذي تم طرحه عام 2017، وضم 14 أغنية، وحقق الألبوم نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.