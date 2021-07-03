/638658/النائبة-آية-مدني-تهنئ-السيسي-بإفتتاح-قاعدة-3-يوليو-البحرية-هدية-الرئيس-لشهداء-الجيش-البواسل

دوت الخليج

آية مدني: قاعدة 3 يوليو تضاف للجهود العظيمة التي بذلتها القوات المسلحة لحماية حدود البلاد

وقالت عضو مجلس النواب، آية مدني في بيان لها، إن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، تأتي ضمن سلسة الانجازات التي حققتها الدولة في المجال العسكري خلال الفترة الماضية التي أعقبت ثورة 30 يونيو، كما إنها تضاف إلى الجهود العظيمة التي بذلتها القوات المسلحة والرئيس السيسي لحماية حدود البلاد وتحقيق الأمن والإستقرار في بلدنا العظيم مصر.

آية مدني: تسمية قاعدة 3 يوليو تخليدًا لذكرى مساندة الجيش لإرادة الشعب

وذكرت النائبة آية مدني، أن تسميتها بقاعدة 3 يوليو جاء تخليدًا لذكرى مساندة الجيش لإرادة الشعب المصري الحرة في 3 يوليو 2013، كما أنها تعتبر ثأرًا لحق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية أمن البلاد وسقطوا دفاعًا عن حق الشعب.

وأضافت أنها تعتبر هذا الإنجاز العظيم، هدية من الرئيس السيسي لشهداء القوات المسلحة البواسل، متابعه "شكرًا سيادة الرئيس على الجهود التي تقوم بها لحماية أمن البلاد ففي ظل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة لم تغفل عن الإهتمام بالجانب العسكري.