/638659/تعرف-على-أرقام-عبدالرحمن-مجدي-مع-المنتخب-والفريق

تواجد عبدالرحمن مجديلاعب جناح فريق الإسماعيلي، في قائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، كما شهدت القائمة غياب محمد صادق نجم فر يق الإسماعيلي، ويعرض موقع دوت الخليج أرقام عبدالرحمن مجدي مع المنتخب الأولمبي.

أرقام عبدالرحمن مجدي مع المنتخب

شارك عبدالرحمن مجدي مع المنتخب الأولمبي في 8 مباريات، لعب من خلالهم 543 دقيقة، ونجح نجم الدراويش في تسجيل هدفين بالإضافة إلى صناعة هدفين. وعلى الجانب الأخر شارك عبدالرحمن مجدي مع فريقه في 89 مباراة، لعب خلالهم 6479 دقيقة، واستطاع تسجيل 14 هدف وصناعة 7 أهداف.

البطولات التي شارك فيها عبدالرحمن مجدي مع الفريق

وجاءت المباريات التي شارك فيها عبدالرحمن مجدي كالأتي:

1- شارك في بطولة الدوري العام في 66 مباراة، شارك خلالهم في 4658 دقيقة، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5.

2- شارك في بطولة كأس مصر في 4 مباريات، لعب من خلالهم 301 دقيقة، واستطاع تسجيل هدف لصالح فريقه.

3- شارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا في 10 مباريات، لعب من خلالهم في 813 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف.

4- شارك في البطولة العربية في 9 مباريات، شارك من خلالهم في 707 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفا وصناعة أخر.

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ويرصد دوت الخليج قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، والتي أعلنها شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وجاءت القائمة كالتالي:

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.