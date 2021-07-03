انت الان تتابع تفاصيل خبر بوابة الوظائف الحكومية وظائف وزارة الري.. فتح باب التعيين الحكومي لمهندسين بجميع المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية http://jobs.gov.eg/، والتي سوف يتم نشر الوظائف الحكومية بها، والخاصة بالجهاز الإداري للدولة، على أن يتم الإلتزام بجميع القواعد الصادرة من الحكومة المصرية والتي تنظم مسألة التوظيف والتعيين.

بوابة الوظائف الحكومية وظائف وزارة الري

وأضاف رئيس المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، أنه سوف يتم مراعاة المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعيينات بالوظائف الحكومية الشاغرة، كما سيتم مساعدة الباحثين عن عمل حكومي، بذكر الشروط المطلوبة بالإعلانات وموعد الإمتحانات الشفوية أو الإلكترونية وجميع ما يلزم لإتمام أوراق التعيين.

وفي سياق متصل أعلنت بوابة الوظائف الحكومية والجهاز المركزي للمحاسبات عن حاجته لتعيين عدد 238 مهندي في وزارة الري المصرية، وبجميع المحافظات، على أن يبدأ التقديم يوم 15 يوليو الحالي وينتهي في 5 أغسطس القادم، وذلك لكي يتم إتاحة الفرصة للمتقدمين بإعداد الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم لوظيفة مهندس بوزارة الري.

ويذكر أن المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية والذي صدر برقم 81 لعام 2016، نص على أن يكون أي تعيينات بموجب قرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية، أو ممن يفوضه الرئيس، كما تكون التعيينات مبنية على أساس الجدارة والكفاءة دون تدخل أي وساطات أو محاباة لأحد، ويكون إعلان التعيين من خلال بوابة الحكومة المصرية ويتضمن الإعلان كافة الشروط والتفاصيل.

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شروط وتفاصيل تعيينات وزارة الري عبر بوابة الوظائف الحكومية

وهذه هي الشروط والتفاصيل المعلنة لشغل وظيفة مهندي بوزارة الري، كما هي موضحة في الصور التالية.