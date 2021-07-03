انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين اليوم 4 يوليو 2021 للاجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تتضمن عروض رنين اليوم 4 يوليو 2021, مختلف الأجهزة والأدوات المنزلية, والتي تتمثل في كونها من اهم مستلزمات تجهيزات العروس والبيوت المصرية، حيث تعد من أكثر السلع طلباً للمواطنين في مصر. وعليه فيتطرق “مصر فايف” مجلة عروض رنين 2021، والهدايا الترويجية المطروحة لكافة العملاء، في فروع شركة رنين في مصر.

عروض رنين اليوم مصر 2021

تحتوي عروض Raneen على خصومات تنافسية قوية تصل إلى 50%، والتي تتمثل في:

– طقم عشاء اركوبيركس رسومات وألوان 20 ق، مربع بحرف مستدير.

– جردل كويك بالعصارة ستانليس.

– طقم كاكاو بورسلين 15ق بالبراد.

– باشابتشي طقم كأس زجاج تركي 18 قطعة.

– طقم قهوة بورسلين 13 قطعة.

– طقم حلل شاورمة 10 قطع.

– مقلاية 4 ق تروفال.

– طبق فاكهة بالقاعدة.

– بشابتشي طقم بورجام حراري خشاف، 7ق تركي.

– طقم كاسات عصير زجاج.

– طقم شاي بورسلين 13 قطعة.

– شيالة حلويات بورسلين، 3 دور موديل سبيس مربعة.

وغيرها من مختلف الأودات المميزة، والتي يتوسط أسعارها 199ج، ضمن مهرجان الـ 199ج، والآن يمكن متابعة مجلة عروض رنين من خلال التالي:

تابع نظام تقسيط رنين 2021

تقدم شركة رنين نظام متميز للتقسيط، لأصحاب بطاقات الائتمان، وذلك بدون آي فوائد اضافية على المنتجات محل العروض، ويكون التقسيط بنظام السنة، 12 شهراً من خلال cib البنك التجاري.

– وللاستفسار; يمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء رنين 16113.

– ويمكن الدخول على اللينك الرسمي لموقع Raneen، ومتابعة العروض، وأنظمة السداد والتقسيط، وعناوين الأفرع.

هدايا رنين صيف 2021

فرصة لجميع عملاء الشركة، حيث أعلنت عن اطلاق هدايا فورية وكوبونات سحب على الأجهزة الكهربائية، والتي يمكن الاستفادة منها في الأفرع التابعة لـ Raneen, والتي تتضمن الأتي:

– دولفين مول 6 اكتوبر، جهاز مدينة 6 اكتوبر، الخميس في تمام الثالثة عصراً.

– أسيوط، برج مارينا مركز الفتح بجوار صنية الواسطة>> في تمام الساعة 6 مساء.

– الإسكندرية الكرمه، شارع مصطفي كامل، في السابعة مساء. وجدير بالذكر أن عروض رنين اليوم تسري، من يوم 4 يوليو 2021, في افرع الشركة، والآن نستعرض مجلة سحب الهدايا، والمتمثلة في: