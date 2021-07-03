/638652/انتقال-مهاجم-بورسيا-دورتموند-إلى-أولمبيك-مارسيليا

انضم الأرجنتيني ليوناردو باليري لاعب الفريق الألماني بروسيا دورتموند، إلى الفريق الفرنسي أولمبيك مارسيليا، ويمتد عقد اللاعب الأرجنتيني مع فريق بورسيا دورتموند حتى عام 2026، في صفقة وصلت قيمتها إلى 11 مليون يورو.

انضمام ليوناردو باليري إلى فريق مرسيليا بشكل نهائي

نشرت الصفحة الرسمية للفريق الفرنسي أولمبيك مرسيليا عبر مواقع التواصل الإجتماعي عبر "تويتر"،أن ليوناردو باليرتي اجتاز الاختبار الطبي وانتقل بشكل نهائي إلى الفريق”، وأكدت التقارير الصحفية أن فريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي ضم الأرجنتيني ليوناردو باليرتي حتى عام 2026 مقابل دفع 11 مليون يورو إلى الفريق الألماني دورتموند الألماني، بالإضافة إلى مكافأة اللاعب.

إداراة بورسيا دورتموند ترفض العروض المقدمة لإرلينج هالاند

الجدير بالذكر أن إرلينج هالاند مهاجم فريق بورسيا دورتموند الألماني، تلقى العديد من العروض من الفرق الكبرى في أوروبا، خاصة بعد تألق اللاعب خلال الفترة السابقة، إلا أن إداراة فريق بورسيا دورتموند أكدت على تمسكها باللاعب وعدم الرغبة في بيعه خلال فترة الإنتقالات الحالية.

يذكر أن منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي يلتقي مع نظيره منتخب الإكوادور، غدا الأحد، وتبدأ صافرة المبارة في تمام الساعة الثالثة من صباح، وتقام المباراة على استاد ماني جارينشا الوطني، ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021، ويعرض دوت الخليج مشوار الأرجنتين في كوبا أمريكا

ليونيل ميسي يسعى للتويج بالبطولة الاولى له مع منتخب الأرجنتين

ويأمل منتخب الأرجنتين بقيادة الدولي ليونيل ميسي، مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها خلال مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2021، وتأهل راقصو التانجو باحتلالهم صداراة المجموعة، حيث احتل منتخب للا ألبيسيلستي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى من منافسات كوبا أمريكا برصيد 10 نقاط، ويسعى ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة إلى تحقيق أول بطولة له مع المنتخب.

وعلى الصعيد الأخر يسعى منتخب الإكوادور تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، عن طريق التغلب على منتخب الأرجنتين، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، وتأهل منتخب الإكوادور بعدما احتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط. الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين تمكن من تحقيق الفوز في أخر مباراة جمعت الفريقين، والتي كانت ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بنتيجة هدف دون رد لصالح منتخب راقصو التانجو.