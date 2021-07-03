/638663/بتواجد-داني-ألفيش-قائمة-نارية-لمنتخب-البرازيل-الأولمبي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم السبت، قائمة المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد طوكيو 2021، وجاءت القائمة كالتالي:

قائمة المتخب البرازيلي في أولمبياد طوكيو 2021 في حراسة المرمى: برينو (جريميو) – سانتوس (أتليتكو بارانينسي) - لوساو (فاسكو دا جاما). في خط الدفاع: داني ألفيش (ساو باولو) – جابريال مينينو (بالميراس) – جيليرمي أرانا (أتليتكو مينيرو) – دييجو كارلوس (إشبيلية) – جابريال (أرسنال) – نينو (فلومينزي) - برونو فوشس (سسكا موسكو) - أبنير (أتليتكو باراناينسي). في خط الوسط: برونو جيماراش (ليون) – كلاودينيو (ريد بل باراينتينو) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) – دوجلاس أوجوستو (باوك اليوناني) – ماتيوس هينريكي (جريميو) - رينيير (دورتموند). في خط الهجوم: أنتوني (أياكس) – رتشارلسون (إيفرتون الإنجليزي) – ماتيوس كوينا (هيرتا برلين) – باولينيو (باير ليفركوزن) – مارتينيللي (أرسنال) وتواجد في القائمة 3 لاعبين فوق السن وهم: الظهير الأيسر داني ألفيش والحارس سانتوس والمدافع دييجو كارلوس. قائمة منتخب مصر الأولمبي الجدير بالذكر أن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أعلن عن قائمة المنتخب المشاركة في اأولمبياد طوكيو 2021، وتواجد في القائمة ثلاث لاعبين فوق السن وهم، أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش ومحمد الشناوي، ويرصد دوت الخليج القائمة التي جاءت كالتالي: في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي. في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر. في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي. مواعيد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021 المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص). المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص). المباراة الثالثة: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م).

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