/638666/عمرو-القطامي افتتاح-قاعدة-٣-يوليو-تأكيد-لقوة-مصر-ورسالة-ردع-جديدة-لاعداء-الوطن

ثمن النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، قاعدة ٣ يوليو العسكرية الجديدة على البحر المتوسط.

دوت الخليج

عمرو القطامي: افتتاح قاعدة 3 يوليو دعم لقدرات الدولة المصرية

وأضاف عضو مجلس النواب، عمرو القطامي، فى تصريح لـ «دوت الخليج»: إن قاعدة 3 يوليو تأتي على بعد 70 كيلو متر فقط تقريباً من الحدود الغربية بين مصر وليبيا، وافتتاحها اليوم دعم لقدرات الدولة المصرية لتحقيق الأمن القومي، ليس فقط المصري، ولكن العربي عموماً".

عمرو القطامي: تأسيس القاعدة العسكرية تأكيد لقوة مصر

وأوضح عضو مجلس النواب، عمرو القطامي، أن تأسيس القاعدة العسكرية تأكيد لقوة مصر، ورسالة ردع جديدة توجهها مصر لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري، ودليل للتأكيد على السيطرة والهيمنة المصرية الكاملة على سواحلها ومياهها الاقتصادية الخالصة، في ظل الثروات البحرية التي يستوجب تأمينها بأعلى مستويات الكفاءة والقدرة القتالية.

كما أكد عضو مجلس النواب، عمرو القطامي، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد الثقل المصري في المنطقة، ونجح بشكل مبهر في إدارة ملفات خارجية شديدة الأهمية سواء على مستوى الإقليم، أو ملفات تنموية هائلة في الداخل، وإن البلاد حاليا تحصد ثمار ثورة 30 يونيو التي أعادت قوة الدولة المصرية وهيبتها.