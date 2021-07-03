«غسلوا فلوس المخدرات في البنوك والعربيات »..كبسة جديدة من الداخلية علي 11تاجر بالبحيرة ومطروح

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دوت الخليج يرصد في التقرير التالي كشف قضيتي غسل أموال لـ11 تاجر مخدرات في مطروح والبحيرة

4 ملايين جنيه

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بـ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص- لاثنين منهم معلومات جنائية - ومقيمين في البحيرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وتبين لقطاع مكافحة المخدرات بـ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة التشكيل العصابي غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 4 ملايين جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

60 مليون جنيه

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لشخصين منهم معلومات جنائية، ويقيمون بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

إخفاء مصدر الأموال

وحاول المتهمون الستة غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع للمبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى مجالات (العقارات – الأراضى – السيارات) ، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقُدرت الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.