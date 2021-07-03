«عاوزني أقوله كلام أبيح.. وأرقص له يوميا» ..دعوي طلاق من «ياسر» فى مصر الجديدة

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«عاوزني أقوله كلام أبيح.. وأرقص له يوميا» .. بهذة الكلمات رفعت«مها» صاحبة الـ30 عامًا دعوى طلاق ضد زوجها «ياسر »صاحب الـ35 عامًا أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة .

دوت الخليج يرصد في الحكاية التالية تفاصيل دعوى طلاق ضد زوج في محكمة الأسرة مصر الجديدة

الحكاية

وقالت الزوجة في دعواها بمحكمة الأسرة مصر الجديدة: « زوجي طلب مني أن تهيأ له بزي راقصة أمامة بشكل مستمر كلما عاد من عمله»

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة : «الوحدة مننا طبعًا لازم تسد احتياجات زوجها الجنسية ولكن مش كل يوم كدة».

عايزنى اقوله كلام أبيح

واكملت الزوجة في دعواها :«زوجي له خبرات قديمة، وكان يحب الذهاب إلى الكباريهات، كنت على دراية بخبرات زوجي السابقة مع السيدات، ولكنه عاهدني بألا يعود لسابقة مرة أخرى، ولكن انعكس ذلك علي بشكل سلبي، وقالت: «عاوزني أعاملة معاملة فتاة الليل في الشقة، وبيطلب مني أقله كلام أبيح خلال اليوم».

فتاة ليل

وأشارت الزوجة أمام محكمة الأسرة: « لم أعد اتحمل الوضع من زوجي الأن بعدما أصبحت حياتي بقيت جحيم يوميًا في مشاجرات مستمرة لرفضي ما يطلبه منه، وقالت: «لو وافقت على طلباته ستصبح أخلاق فتاة الليل جزء من شخصيتي بعد ذلك، ويسبب مشاكل لأبنائي في تربيتهم»

وأختتمت الزوجة في دعواها :« أستحالة العيش معاه .. مش قادرة استحمل المعاملة فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى طلاق ضده»

وفي سياق اخر «بيعاشرني 10 مرات في اليوم».. بهذة الكلمات قالت كانت حجة سيدة تدعى « منى. ع» صاحبة الـ 28 عامًا، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، لطلب الخلع من زوجها«تامر» صاحب الـ 30 عامًا، الذي يعاني من الهياج الجنسي.

وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر :” تزوجت من «تامر» منذ سنة ولكن لم تعد تتحمل زوجها وهياجه الجنسي على مدار 24 ساعة

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر:« زوجى عايزنى 24 ساعة جاهزة»، تكمل الزوجة حديثها وقالت، إنها كثيرًا ما تتشاجر معه بسبب ما يسببه لها من متاعب فلم تعد تعمل في وظيفتها كما كانت أو تقضي حاجة المنزل بسبب زوجها.

واستطردت: « كنت الاول كنت بحب العلاقة الحميمة معاه .. ولكن بعد مرور الوقت بقيت لا اتحمل خصوصا وانا بشتغل شغل البيت .. جسمي لا يتحمل التعب دة تنظيف منزل وتحضير طعام وكمان أكون معاه 24 ساعة .. وأكون لابسه ومتشيكة».