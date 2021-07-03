/638669/آية-سمير-تصدر-رواية-فارسة-بنى-غيلان-مغامرة-بين-ممالك-الجن-وعشائرهم

أصدرت دار إبداع للنشر والترجمة، رواية جديدة بعنوان «فارسة بنى غيلان» للكاتبة آية سمير، تزامنا مع انعقاد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثانية والخمسين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رواية فارسة بني غيلان للكاتبة آية سمير، التي أصدرتها دار الآبداع والنشر مؤخرًا.

نبذة عن آية سمير صاحبة رواية فارسة بني غيلان

وآية سمير هي كاتبة وروائية صدر لها عدة روايات إلكترونية ومن أعمالها رواية «داسم» بأجزائها الثلاثة، وروايات «قد عشقك الشيطان»، «كنز»، «بحر الشيطان»، «ترانسيلفانيا»، «نابش القبور»، «صائدة الأحلام»، «حورية الغابة»، «الغابة المسحورة»،«بذور الشيطان»، «جن المرايا» وجميعها تدور فى إطار خيالى وأحداث فنتازيا مع القليل من أجواء الرعب.

أحداث رواية فارسة بني غيلان

وتدور أحداث رواية «فارسة بنى غيلان»، حول «سليم» الذى يعود بلدته ذات الأصول التاريخية فى صعيد مصر، ليقع تحت براثن لعنة سحرية أصابته منذ كان جنينآ فى أحشاء أمه بعد فقد عائلته على أثرها ليجبر على خوض مغامرة مثيرة بين ممالك الجان وعشائرهم فى مقابر أجداده الفراعنة بحثآ عن النجاة وإيجاد حل للفرار من لعنته بمساعدة حبيبته الأميرة ماهيا، وهى فارسة من عالم الجان السفلى.