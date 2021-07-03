/638672/مفاجأة-سرى-لفريق-جالاتا-سرايا-بخصوص-مصطفى-محمد

نشرت تقارير صحفية تركية عن وجود تطور في حالة إلى إصابة الدولي المصري مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك والمعار إلى الفريق التركي جالاتا سراي.

مراحل تطور إصابة مصطفى محمد تعرض مصطفى محمد لإصابة بالركبة أثناء مشاركته مع فريقه امام منافسة الروماني دينامو بوخاريست، ضمن المباريات الودية التي يخوضها فريق جالاتا سرايا التركي استعدادا للموسم الجديد. أوضحت التقارير أن مصطفى محمد بدأ مرحلة الركض على العشب تحت رعاية أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق. الجدير بالذكر أن فريق جالاتا سرايا التركي رفض ضم مصطفى محمد إلى المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، وشهدت القائمة غياب محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد صادق. وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة المنتخب المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، ويعرض دوت الخليج القائمة والتي جاءت كالتالي: قائمة المنتخب الأولمبي حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر. الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي. وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن قائمة المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد طوكيو 2021، وضمت القائمة ثلاث لاعبين فوق السن، على رأسهم داني ألفيش قائمة المتخب البرازيلي في أولمبياد طوكيو 2021 في حراسة المرمى: برينو (جريميو) – سانتوس (أتليتكو بارانينسي) - لوساو (فاسكو دا جاما). في خط الدفاع: داني ألفيش (ساو باولو) – جابريال مينينو (بالميراس) – جيليرمي أرانا (أتليتكو مينيرو) – دييجو كارلوس (إشبيلية) – جابريال (أرسنال) – نينو (فلومينزي) - برونو فوشس (سسكا موسكو) - أبنير (أتليتكو باراناينسي). في خط الوسط: برونو جيماراش (ليون) – كلاودينيو (ريد بل باراينتينو) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) – دوجلاس أوجوستو (باوك اليوناني) – ماتيوس هينريكي (جريميو) - رينيير (دورتموند). في خط الهجوم: أنتوني (أياكس) – رتشارلسون (إيفرتون الإنجليزي) – ماتيوس كوينا (هيرتا برلين) – باولينيو (باير ليفركوزن) – مارتينيللي (أرسنال) وتواجد في القائمة 3 لاعبين فوق السن وهم: الظهير الأيسر داني ألفيش والحارس سانتوس والمدافع دييجو كارلوس.

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