/638675/العريان-لاعبو-الأهلى-يسافرون-طوكيو-١٨-يوليو-وحطب-رئيس-البعثة

كشف المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، أنه سيتم إرسال القائمة النهائية للاعبين الذين تأهلوا لأولمبياد طوكيو إلى اللجنة المنظمة غدا الأحد من أجل الإستعداد الجيد لخوض منافسات دورة الألعاب، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف العريان أن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، سيترأس بعثة مصر فى الأولمبياد مع البعثة المتجهة لطوكيو 2021.

العريان : لاعبو الأهلى يسافرون طوكيو يوم ١٨ يوليو ..وحطب رئيس البعثة المصرية

وأشار العريان أن لاعبى النادى الأهلى محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر سوف يلحقون ببعثة الفريق الأوليمبى يوم ١٨ من الشهر الجارى ، وبذلك إنتهت أزمتهم تمام حيث سيشاركوا مع الأهلى بلقاء كايزرتشيفز بطل جنوب إفريقيا لنهائى دورى أبطال إفريقيا وفى الوقت نفسه سيكون ألوقت أمامهم متاح للتواجد مع المنتخب الأوليمبى بالاولمبياد.

ويرصد دوت الخليج القائمة التي جاءت كالتالي

لحراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

القائمة الرسمية للمنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021

ظهر منتخبنا الأولمبي لكرة القدم بصورة جيدة خلال الفترة السابقة، حيث استطاع أبناء النيل بقيادة شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي، حصد العديد من الألقاب القارية، كما استطاع غريب أن يتأهل بمنتخب الفراعنة إلى "أولمبياد طوكيو2020"، وذلك بعدما حصد المنتخب الأولمبي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الكوت ديفواري، في نهائي البطولة الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي بنتيجة 2/1، وبهذا التأهل حقق منتخب مصر رقما قياسيا في التأهل إلى الأولمبياد ، حيث تأهل منتخب الفراعنة 13 مرة إلى الأولمبياد الصيفية. وضمت مجموعة مصر كل من المنتخبات التالية: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وجاءات مواعيد المباريات كالأتي:

مواعيد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثالثة: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م).