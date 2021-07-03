بعد افتتاح قاعدة «3 يوليو».. مؤسس مبادرة «الشباب يقود»: مصر نموذجًا يحتذى به في البناء والتنمية المتكامل

/638678/بعد-افتتاح-قاعدة-3-يوليو-مؤسس-مبادرة-الشباب-يقود-مصر-نموذجا-يحتذى-به-في-البناء-والتنمية-المتكامل

قال إيهاب كاسب مؤسس مبادرة الشباب يقود، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت أن تعيد اكتشاف مواردها وتعظيم الاستفادة منها فحققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات داخليًا، كما أنها باتت تلعب دورًا في التنمية الاقتصادية لأشقائنا في القارة السمراء علاوة على ما تقوم به لدعم الأشقاء في فلسطين وليبيا واليمن.

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مؤسسة مبادرة «الشباب يقود»: مصر نموذجًا يحتذى به في البناء والتنمية المتكامل

وأضاف كاسب في تصريح صحفي، لدينا تجربة ثرية في محاربة الإرهاب بأيادي أبطالنا العسكريين وتجربة أخرى لا تقل إبداعًا وإلهامًا في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية وبناء وتأسيس المدن الذكية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير عشرات البدائل لدعم فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ في عدد من المحافظات ويُستكمل وفقًا لخطته الاستراتيجية.

وتابع مؤسس مبادرة «الشباب يقود»، لدينا مشروعات عسكرية وتنموية واقتصادية، أيادي لا تقف وعيون لا تنام، حتى أضحت مصر نموذجًا يحتذى به في البناء والتنمية المتكامل، فقبل أعوام قليلة كُنا نخشى انقطاع الكهرباء خاصة على المرضى في المستشفيات واليوم نعمل على مشروعات عديدة مثل تبطين الترع ورفع كفاءة السد العالي ومعالجة مرضى الضمور العضلي والتي يكلف علاج المريض الواحد بها حوالي 3 مليون دولار.

مؤسس مبادرة الشباب يقوم: مشروعات الدولة لم تعد قاصرة على مجال محدد

وأضاف مؤسس مبادرة الشباب يقود، مشروعات الدولة لم تعد قاصرة على مجال محدد، لدينا الآن مشروعات اقتصادية كبرى، كما نبني القواعد العسكرية وآخرهم قاعدة 3 يوليو التي افتتحها السيد الرئيس اليوم، وهي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

ما يحدث في التجربة المصرية هو إعجاز حقيقي نقف أمامه بكل الفخر، وندعوا الله أن تستكمل هذه المشروعات بهذا الحماس الذي بدأت به حتى نستعيد ريادتنا ومجد أمتنا الضارب في تاريخ الحضارة الانسانية، شاكرين ومقدرين لكل الجهود التي تبذلها كل قطاعات الدولة ومؤسساتها المختلفة والشعب المصري الذي تحمل وآمن بالمشروع الإصلاحي الذي تنفذه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وعد بأن تكون مصر قد الدنيا وقد أوفى الوعد ولايزال يتطلع لهذا الوطن بمستقبل يليق بتاريخنا وحضارتنا التي سبقت التاريخ الانساني بملايين السنين.