كشف محمد رضا لاعب فريق وادي دجلة عن اهتمام الزمالك بالتعاقد معه بفترة الانتقالات الحالية ضمن اهتمامات الفارس الأبيض في تدعيم كافة الخطوط خلال موسم الإنتقالات الصيفية المقبلة ويرصد دوت الخليج تصريحات اللاعب.

وقال اللاعب أن أحد المسئولين تحدث معى بشكل ودى حول ارتداء القميص الأبيض فى المستقبل ، ولكن الزمالك لم يتقدم بعرض رسمى لدجلة حتى الآن من أجل حسم الأمر.

لاعب دجلة يعترف بمفاوضات الزمالك لضمه

وأضاف اللاعب أنه حاليا يركز مع فريقه للخروج من قاع جدول مسابقة الدورى وضمان البقاء فى الممتاز ، وإذا تحقق ذلك ، بعدها سيكون سهل الحدث مع إدارة دجلة حول رحيله عن الفريق ، خاصة وأنهم يتعاملون مع هذه المواقف باحترافية شديدة.

يذكر أن رضا سجل هدفين لفريقه بالمباراة الأخيرة التى خاضها دجلة أمام أسوان وفاز فيها بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز.

اللجنة الثلاثية تتخذ قرار جديد بشأن الإشتراكات الجديدة

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بمناسبة فتح باب الاشتركات الجديدة، رد العضويات القديمة التي سقطت عضويتها بالنادي بسبب عدم سداد الاشتراك طوال أربع سنوات ماضية.

وأكد د/ حسام المندوه عضو مجلس الإدارة، والمشرف على ملف العضوية بالنادي أن هناك فرصة محددة أمام أصحاب تلك العضويات لاستردادها من جديد وفقا لشروط حددها النادي ولفترة معينة.

مفأجاة في الزمالك بشأن العضويات القديمة.. وهدية خاصة لعشاق الأرقام المميزة

وأشار إلى أن هناك اقبالا كبيرا على تجديد العضويات، وأيضا على رد العضويات التي لم يسدد أصحابها الاشتراك لأربع سنوات ماضية.

ويوفر النادي كل الاشتراطات الاحترازية من أجل الحفاظ علي الأعضاء من تفشي فيروس كورونا أثناء عملية التسديد.

وبمناسبة فتح باب الاشتراكات للعام المالي الجديد قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إقامة مزايدة كبيرة لمحبي وعشاق نادي الزمالك، وهواة الأرقام المميزة على العضويات التي تحمل أرقاما مميزة وسقطت عضوية اصحابها بالنادي، وأصبحت تلك العضويات المميزة ملكا للنادي.

وأكد د/ حسام المندوه عضو مجلس الإدارة ان العضويات المميزة تجد إقبالا كبيرا عليها في العالم بأسره من هواة الأرقام المميزة لذا تقرر فتح باب المزايدة عليها لحصول الزمالك على أعلى استفادة منها.. ومثال لتلك العضويات العضوية رقم ٢٧ والعضوية التي تحمل رقم ٣٣ والعضوية رقم ١١١١ وكلها عضويات قديمة يحرص محبو النادي على حملها واقتنائها لتكون بأسمائهم.