/638679/لمس-مناطق-حساسة-بعد-حقنه-المخدر--بدء-التحقيقات-مع-ممرض-متهم-بالتحرش-بمريضة-بالعمرانية

بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، التحقيقات مع ممرض متهم بالتحرش بمريضة بعد إعطائها حقنة مخدر.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل واقعة تحرش مريضة على يد ممرض بعد حقنه المخدر في العمرانية

تفاصيل الواقعة

وتسلمت النيابة العامة تحريات رجال المباحث بشأن واقعة التحرش بمريضة في العمرانية، حيث بدأت التحقيقات بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا من ربة منزل تدعى "ر. ح. ح"، صاحبة الـ 38 سنة، تتهم ممرضا بأحد المستشفيات بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها.

وانتقلت وعلى الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص أتضح أن المتهم يدعى "ح. ح.إ" يبلغ من العمر 25 عاما يعمل ممرض داخل المستشفي خاصة.

حالة اختناق

وأضافت التحقيقات في واقعة تحرش مريضة على يد ممرض داخل مستشفى خاصة في العمرانية، أنه تم التحفظ على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.

سؤال المبلغة

وبسؤال المبلغة«المريضة»، أكدت أنها كانت تسير بصحبة زوجها وأصيبت بحالة من الاختناق «ضيق في التنفس»، وقد ذهبت للمستشفى التي يعمل بها المتهم، وبمجرد دخولها الطوارئ قام المتواجدين بوضعها على سرير وتقديم لها الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وقد تركها زوجها لعدة دقائق وذهب للاستفسار عن حالتها من الطبيب المسئول.

إغلاق الستارة الموضوعة

وأشارت المبلغة أنه في ذلك التوقيت حضر المتهم وقام بإغلاق الستارة الموضوعة حول السرير التي ترقد عليه وفوجئت به يقوم بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها فصرخت وتجمع الحاضرون وأخبرتهم بما حدث، وتم التحفظ على الممرض وإبلاغ الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق