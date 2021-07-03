«يورو 2020»: لفتة إنسانية من منتخب التشيك أمام الدنمارك.. وأول ظهظر له«صور»

/638684/يورو-2020-لفتة-إنسانية-من-منتخب-التشيك-أمام-الدنمارك-وأول-ظهظر-لهصور

قيل إنطلاق مباراة الدنمارك والتشيك، في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، قبل دخول الفريقين بلحظات دخول منظمين المباراة بقميص كريستيان إريكسن في أرضية الملعب، لاعب المنتخب الدنماركي، كرسالة تحفيز وتقدير وإحترام له أمام منتخب بلاده، والتي من الممكن أن تكون آخر مواجهات أصدقائة في البطولة.

ويرصد دوت الخليج أخر التطورات في حالة الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن.

سقط الدولي الدنماركي كريستيان إيريكسن، لاعب المنتخب ولاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، وبطل الدوري مع فريقة، في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر المباراة بعد تعرضه لأزمة قلبية في أحداث اللقاء.

غادر إريكسين ملعب المباراة إلى أقرب مستشفى من ملعب اللقاء، والجهد المبذول من قبل الإسعافات الأولية لملعب اللقاء، ماركين ستاديون، وإجرت الإسعافات الأولية للمباراة عملها في تلك الحالات باللجوء إلي الكهربا في محاولة إنعاش قلب المريض في الحالات الخطرة.

الجهاز الطبي ينجح

نجح الجهاز الطبي في إنقاذ إريكسن من خلال الإسعافات الاولية المجهزة، بعد سقوطة في المباراة أمام المنتخب الفنلندي، في لقاء جمع الفريقين في الدور الأول من المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

أول ظهور لإريكسن

ظهر نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن للمرة الأولى بعد واقعة سقوطه في يورو 2020، وبدا في حالة صحية جيدة خلال صورته مع أحد المعجبين على الشاطئ.

ومنذ ذلك الحين لم يظهر نجم إنتر على الملأ، لكن التقارير الطبية كانت تتحدث عن تعافيه وأن أموره باتت أفضل، وإن كان من المجهول إما كان سيمارس كرة القدم مجددًا أم لا.