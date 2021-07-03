/638685/تأهل-الشرقية-للدخان-إلى-الدوري-الممتاز--بعد-الفوز-بخماسية-على-طهطا

اكتسح فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء نوح المدير الفني للفريق، فريق طهطا بقيادة ضياء الزعيم المدير الفني للفريق بخماسية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ 30 من مسابقة دوري الدرجة الثانية (صعيد)، ليتأهل بهذ الفوز فريق الشرقية للدخان إلى الدوري الممتاز.

مشوار فريق الشرقية للدخان في دوري الدرجة الثانية بمجموعة الصعيد

خاض فريق الشرقية للدخان 30مباراة، واحتل صداراة دوري الدرجة الثانية (صعيد)، حيث يحتل فريق الرقية للدخان المركز الأول في جدول ترتيب الدرجة التانية مجموعة الصعيد برصيد 59 نقطة، واستطاع لاعبي الفريق من تحقيق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 8 مباريات بينما لم يخسر سوى 5 مباريات فقط، ليحسم فريق الشرقية للدخان تأهله إلى الدوري الممتاز.

مشوار فريقي الألمنيوم والمنيا في دوري الدرجة الثانية بمجموعة الصعيد

واحتل المركز الثاني لدوري الدرجة الثانية لمجموعة الصعيد فريق الأولمنيوم، والذي يمتلك 55 نقطة من 30مباراة خاضها الفريق في المسابقة، واستطاع لاعبي الفريق من حسم الفوز في 16 مباراة وخسر في 6 مباريات وتعادل في 6 مباريات.

بينما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية لمجموعة الصعيد فريق المنيا، حيث خاض الفريق 30مباراة، استطاع لاعبي الفريق الفوز في 14 مباراة وخسر في 3 مباريات في وتعادل مباراة 13 في ، ويمتلك الفريق 55 نقطة.

تشكيل الشرقية للدخان أمام فريق طهطا

وجاء تشكيل الشرقية للدخان مكون من:

عماد حمدي وصابر أشرف وبكر فتحي وطارق وطني وسامي عبد الستار وفتحي عبد الجليل والحسيني طه وأحمد تمساح ومحمد حسن ومحمد رفعت ومحمد عماد الفيل.

وقائمة البدلاء اسلام انور وأحمد أبو بكر موكشة وعلاء عباس وأحمد عطا وحسني عزوز وكريم خميس ومصطفى محمد ومعتمد محسن وأحمد سعد عبد السميع.

تشكيل فريق طهطا أمام فريق الشرقية للدخان

ويضم تشكيل طهطا كل من:

عبد الرؤوف السيد وأحمد اشرف وبدوي ناصر وابراهيم ايمن واسلام حمدي ومحمد مصطفى ومحمد خلف ورامي جمال وطاهر محمد ويوسف عطاي وياسر رضا.

وفي قائمة البدلاء احمد مصلح وأحمد بدر وأحمد ياسر احمد عبد العال ومحمود قابل ومحمود عبد الناصر وفالكاو والعربي شريف.