إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة في حادثين منفصلين بطريق مطروح

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أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة في حادثين منفصلين بطريق مطروح الأسكندرية الساحلي، اليوم السبت 3 يوليو 2021.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل إصابة 8 أشخاص في حادثين منفصلين بطريق مطروح

تلقت نجدة مطروح إخطارا بانقلاب سيارة بقرية اطنوح طريق مطروح إسكندرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسماء المصابين

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزي. 4 مصابين وهم:«بسمة ا. م 18 سنة الإسكندرية يعاني اشتباه نزيف داخلي واشتباه ما بعد الارتجاج، سندس ا. م 12 سنة الإسكندرية تعاني كدمات متفرقة بالجسم، رحاب م. ا 36 سنة الإسكندرية تعاني جروح قطعية بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، مروان محمد قباري 4 سنوات الإسكندرية يعاني كدمات متفرقة بالجسم والظهر»

كما استقبلت مستشفى الضبعة، 4 أشخاص مصابين إثر انقلاب سيارة أمام قرية جلالة وهم:«أشرف ع. م 51 سنة طنطا يعاني كدمات متفرقة بالجسم، حنان ا. ش طنطا ٢٠ سنة يعاني كدمات متفرقة بالجسم، حبيبة ا. ش 6 سنوات طنطا تعاني كدمات متفرقة بالجسم، الحاجة. ع. ع طنطا ٤٠ سنة تعاني اشتباه كسر بالفك من الناحية اليسرى.

اشتعال سيارة بترول

ونجحت قوات الحماية المدنية في محافظة مطروح من إندلاع النيران المشتعلة في سيارة مواد بترولية بالطريق الإقليمي بالساحل الشمالي.

وفي سياق أخرى كانت في وقت سابق تلقت شرطة النجدة في محافظة مطروح بلاغا باندلاع النيران بسيارة مواد بترولية وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

واتضح أن النيران اندلعت في سيارة محملة بالمواد البترولية سعة 50 طُنًّا، وتمكنت قوات الحماية المدنية ب محافظة مطروح من السيطرة على النيران.

انفجار الإطار الأمامي

كما نتج الحادث عن إصابة سائق السيارة، محمد سامي البسطويسي 26 سنة- كفر الشيخ- بكسر في العمود الفقري، بعد نجاحه في إبعاد السيارة المحملة بالبنزين، عن الطريق والقفز منها، بعد انفجار الإطار الأمامي للسيارة وتم نقله لمستشفى العلمين.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.