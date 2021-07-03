/638689/النائبة-ولاء-التمامي-عن-افتتاح-قاعدة-3-يوليو- نفخر-بقواتنا-المسلحة-الدرع-الحامى-لمصر-والوطن-العربى

قالت النائبه ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قاعدة 3 يوليو البحرية، التى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحها اليوم تؤكد وترسخ فخرنا الدائم بقواتنا المسلحة وأنها الدرع الحامى لأمن مصر وأمن الوطن العربى.

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ولاء التمامي: قاعدة 3 يوليو تستهدف استكمال القدرة القتالية

وأضافت ولاء التمامي" في بيان لها، أن قاعدة 3 يوليو تهدف إلى استكمال القدرة القتالية لدى قواتنا لمجابهة كافه التهديدات ، بالإضافة إلى دورها الكبير في حماية مقدرات الوطن الاقتصادية فى البحر المتوسط .

وأوضحت النائبة أن هذه القاعدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية في عمل منظومة قتالية متكاملة، مطورة بأفضل نظم التسليح بكافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، من أجل ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها، وليدرك الجميع أن مصر قادرة فى السلم والحرب.

ولاء التمامي: القاعدة كانت بمثابة حلم لمواجهة التحديات والمتغيرات التى تشهدها المنطقة

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القاعدة كانت بمثابة حلم لمواجهة التحديات والمتغيرات التى تشهدها المنطقة بل والعالم كله، وتم تحقيقه في عهد الرئيس السيسي ليؤكد لنا أن مصر لها درع وسيف، وأن هذا التطوير والتحديث التى تشهده القوات البحرية فى كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحرى العالمى، لم يكن معهود من قبل.

وتابعت "التمامي" قائلة: فنحن الآن أمام قوات بحرية عملاقة تمتلك أحدث أنواع القطع الحربية على مستوى العالم وأنها تمثل مصدر فخر وتبعث رسالة طمأنة لجموع الشعب المصري، موجهة الشكر والتقدير للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسى.