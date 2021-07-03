وفاة الراهب القس يوحنا المقارى تلميذ متى المسكين الوفى

جدة - نرمين السيد - توفى منذ قليل الأب الراهب القس يوحنا المقارى، والذى يعد من الأباء شيوخ ومعلمى الرهبنة، ومن اخلص تلاميذ الأب متى المسكين.



جدة - نرمين السيد - توفى منذ قليل الأب الراهب القس يوحنا المقارى، والذى يعد من الأباء شيوخ ومعلمى الرهبنة، ومن اخلص تلاميذ الأب متى المسكين. والأب يوحنا، أكمل عامه التسعين فى شهر مايو الماضى، وسوف تقام صلاة الجنازة على جثمانه بحضور رهبان دير أبو مقار بوادى النطرون.

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