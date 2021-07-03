/638691/منتخب-مصر-للشباب-يخسر-أمام-السعودية-فى-نصف-نهائي-كأس-العرب-للشباب

وكان منتخب مصر للشباب خاض المباراة بالتشكيل الأتي:

وجاءت تشكيل المباراة كالأتي:

في حراسة المرمي: أحمد نادر السيد

في خط الدفاع: محمد عبد النبي-عبد الرحمان”صميدة”-أحمد عبد الوهاب رفاعي-أحمد حواش

في خط الوسط:طارق أمين-عبد الجواد عبد الجواد-أحمد السيد رشدي

في خط الهجوم:خالد عوض-أحمد عبد الحميد”أيشو”-أحمد شريف

فيما ثم يلتقي منتخبا الجزائر وتونس على ذات الملعب في الثامنة مساءً، ضمن مباريات دور نصف النهائي من البطولة العربية التى تقام فى مصر.

الجدير بالذكر أن فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، وعلى الجزائر بهدف دون رد.

بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد مسلم "كباكا"، أحمد عبد الوهاب رفاعى، محمد عبد النبى "شرقية"، عبد الرحمن أبو حمدة "رشدان"، أحمد رشدان، طارق أمين، ماجد عبد الرحمن، خالد عوض، أحمد عبد الحميد "ايشو"، بلال عبد الجليل، يوسف محمد.

وتصدر منتخب مصر مجموعته بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعد الفوز في افتتاحية البطولة على النيجر، ثم الجزائر في المباراة الثانية، قبل فوزه السبت على منتخب موريتانيا، لذا سيواجه غدًا الثلاثاء، منتخب طاجيكستان ثاني المجموعة الثانية ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب للشباب.

وسيطر منتخب مصر للشباب على مجريات المباراة من البداية، وهدد مرمى موريتانيا أكثر من مرة قبل أن يسجل يوسف حسن مهاجم الفراعنة الهدف الأول فى الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول مستغلا تمريرة متقنة من الناحية اليسرى

في الدقيقة 66 احرز لاعب موريتاينا الهدف الأول، ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل، بينما احرز الهدف الرابعة لمنتخب مصر اللاعب عبد الجواد في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، سجل لاعب موريتانيا الهدف الاول في الدقيقة 83.

محمود جابر

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه يتمنى أن يقود منتخب الشباب إلى أبعد مدى في البطولة العربية المقامة حاليا في مصر، بعد ضمان التأهل ، وقال محمود جابر :"أتمنى أن يصل منتخب الشباب لأبعد مدى في البطولة ولكن لى أهداف أخرى أسعى لتحقيقها مع اللاعبين".

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن خزينة الجبلاية هي من تتحمل جميع التكاليف الخاصة بإستضافة البطولة العربية لكرة القدم مواليد 2003 التي تستضيفها مصر وتنتهي في 6 يوليو المقبل، وليس الاتحاد العربي.