الزمالك يخوض تدريبات هجومية قوية إستعداداً لغزل المحلة بالدوري

/638695/الزمالك-يخوض-تدريبات-هجومية-قوية-إستعدادا-لغزل-المحلة-بالدوري

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا تكتيكيا وبدنيا قويا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي ، ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث تدريبات الزمالك قبل لقاء المحلة بالدوري.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين بطول الملعب، كما وضع حواجز في منتصف ملعب كل فريق مع بدء الهجمة من الخلف للأمام والتقدم وتخصيص عرضيات للمهاجمين ولاعبي الوسط.

وشهد المران تركيزا من اللاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفني.

وحرص أوليفيرا مدرب حراس المرمى على مشاركة محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد مع المجموعة الأولى.. حيث يتبادلان حراسة المرمى في حالة إحراز أي هدف في المرمى، وفي المجموعة الثانية تواجد محمد أبو جبل ومحمد قنديل.

جلسة كارتيرون مع لاعبي الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت، مع اللاعبين شرح خلالها بعض التعليمات الفنية المطلوبة لتنفيذها خلال التدريبات.

وقام كارتيرون بتحفيز اللاعبين للفوز بمباراة غزل المحلة المقبلة وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة الاحتفاظ بمقدمة جدول الدوري الممتاز، كما طالبهم بمواصلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير البيضاء .

كما حرص المدرب الفرنسي على الاجتماع بجهازه المعاون المكون من: أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وفيرناندو مدرب الأحمال ومعاونه أحمد عصمت للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري

يدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، من أصل 27 مباراة، حقق من خلالها 18 فوز، ووقع في فخ التعادل في 7 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين حتى الآن.

وفي الجانب المقابل يدخل فريق غزل المحلة وهو محتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 32 نقطة من أصل 27 مباراة، حقق من خلالها 7 انتصارات، ووقع في فخ التعدل في 11 مباراة، وفشل في تحقيق الفوز في 9 مباريات.