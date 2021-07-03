الزمالك يختتم تدريباته غداً.. وزيزو يأتي بمأدبة غداء

/638696/الزمالك-يختتم-تدريباته-غدا-وزيزو-يأتي-بمأدبة-غداء

وجه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدعوة للاعبي الفريق على مأدبة غداء خاصة بمناسبة تمديد عقده مع النادي، ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث القلعة البيضاء في مران اليوم السبت قبل لقاء غزل المحلة.

وأقام زيزو مأدبة الغداء بغرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق بمقر النادي، وذلك في إطار الروح الطيبة التي تجمع بين اللاعبين.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء غد الأحد استعداد لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

الزمالك يختتم تدريباته

ويخوض الفريق مرانه بشكل طبيعي داخل النادي غدا، حيث سيكون التجمع في الرابعة مساء، على أن يبدأ المران في الخامسة مساء.

ومن المقرر أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بعد انتهاء مران الغد، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وخصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبا ترفيهيا للاعبين بختام التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى ثماني مجموعات، حيث تتواجه كل مجموعتين في مباراة خاصة على الكرة الطائرة بعد وضع أربعة حواجز عبارة عن شبكة كرة طائرة.

موقف الفريقين في الدوري

يدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، من أصل 27 مباراة، حقق من خلالها 18 فوز، ووقع في فخ التعادل في 7 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين حتى الآن.

وفي الجانب المقابل يدخل فريق غزل المحلة وهو محتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 32 نقطة من أصل 27 مباراة، حقق من خلالها 7 انتصارات، ووقع في فخ التعدل في 11 مباراة، وفشل في تحقيق الفوز في 9 مباريات.

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبة لمدة 10 أيام.