/638697/أسامة-نبيه-الزمالك-يسعى-فقط-لحصد-الثلاث-نقاط-ولا-شئ-آخر

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهزية جميع اللاعبين لمباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري الممتاز، وذلك بعد ختام مران الفريق اليوم السبت، وتنطلق المباراة الأثنين المقبل في لقاء الأسبوع الثامن والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، ويشهد على اللقاء استاد القاهرة الدولي.

ويرصد دوت الخليج تصريحات أسامة نبيه قبل لقاء المحلة بالدوري.

وأضاف أسامة نبيه في تصريحات نشرها الموقع الرسمي بالنادي أن كل اللاعبين يسعون إلى تحقيق الفوز وإنهاء الفترة الحالية قبل التوقف بشكل جيد.

كما أشار نبيه إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة في الفترة الحالية، وموضحا أن الفريق يسعى لحصد نقاط المباراة لمواصلة تصدره للمسابقة .

جلسة كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت، مع اللاعبين شرح خلالها بعض التعليمات الفنية المطلوبة لتنفيذها خلال التدريبات.

وقام كارتيرون بتحفيز اللاعبين للفوز بمباراة غزل المحلة المقبلة وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة الاحتفاظ بمقدمة جدول الدوري الممتاز، كما طالبهم بمواصلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير البيضاء .

كما حرص المدرب الفرنسي على الاجتماع بجهازه المعاون المكون من: أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وفيرناندو مدرب الأحمال ومعاونه أحمد عصمت للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين

يدخل الزمالك اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، من أصل 27 مباراة، حقق من خلالها 18 فوز، ووقع في فخ التعادل في 7 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين حتى الآن.

وفي الجانب المقابل يدخل فريق غزل المحلة وهو محتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 32 نقطة من أصل 27 مباراة، حقق من خلالها 7 انتصارات، ووقع في فخ التعدل في 11 مباراة، وفشل في تحقيق الفوز في 9 مباريات.