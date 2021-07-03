محمد عزمي بندوة دوت الخليج: لن أتخلى عن «حزب الحركة الوطنية»

/638706/محمد-عزمي-بندوة-تحيا-مصر-لن-أتخلى-عن-حزب-الحركة-الوطنية
قال عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي:” هناك عدد من الأحزاب سياستها تخالف سياسة الدولة فى دعم ومساندة الشباب، مثال على ذلك بدلًا من تصعيد الكوادر الشبابية تقوم قيادات بعض الأحزاب بوأد طموحات الشباب، واغتيال أحلامهم، وهناك أيضًا عدد من الأحزاب أيضًا تدعم شبابها.
دوت الخليج
محمد عزمي: لن أتخلى عن حزب الحركة الوطنية
وتابع عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي، خلال حديثه قائلًاهدفنا القيام بعملية إصلاح سياسي، ومن هذا المنطلق نسعى إلى تعديل قانون الأحزاب، حتى يكون مواكبًا للعصر الذى نعيش فيه ومع طموح الشباب.
محمد عزمي: لا يوجد تمكين داخل الأحزاب السياسية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي:" أعد الجميع بأننا لن نتخلى عن حزب الحركة الوطنية، وسوف نتخذ جميع الاجراءات القانونية فى هذا الشأن".
واستكمل عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي، حديثه قائلًا:" لا يوجد تمكين داخل الأحزاب، والشباب فى الأحزاب يتم وأد أفكارهم واغتيال طموحاتهم بشكل واضح".
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