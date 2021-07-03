نصر سالم: ”قادر 2021” من أعظم المناورات العسكرية خلال العشر سنوات الماضية

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مناورة "قادر 2021" من أعظم المناورات العسكرية التي قامت بها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف "سالم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت، أن هذه المناورة عبارة عن إظهار لعضلات مصر والتأكيد على أن مصر تمتلك قوات وأسلحة قادرة على هزيمة أي عدو يحاول الاعتداء عليها أو تهديد مصالحها وهذا مطلب من مطالب إستراتيجية الردع للدولة المصرية.

وتابع: "هذه المناورة وهذه التدريبات عبارة عن تطبيق عملي للتدريبات التي تمت طوال العام التي سينفذها كل القوات البحرية والبرية والبحرية للتدريب على كل ما هو ضروري ورفع درجة الاستعداد وصقل مهارة القادة باستمرار والحفاظ على أعلى مستوى من الاحترافية وتبادل الخبرات تطبيقا لإستراتيجية الردع التي تنتهجها مصر".

واستطرد: "هناك مقولة "إذا أردت أن تمنع الحرب فاستعد لها" وهو ما تقوم به الدولة المصرية بإظهار للعام كله بامتلاك قوات قادرة على هزيمة أي عدو يحاول الاعتداء أو تهديد مصالحها، وهي تظهر لعدوها أو من يفكر أن يهدد مصالحها أو أمنها قدراتها العسكرية".

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