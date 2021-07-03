/638708/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-تصريحات-مثيرة-من-أسامة-نبيه-قبل-مواجهة-الغزل-وتعليمات-كارتيرون-قبل-مباراة-زعيم-الفلاحين-وموقف-تامر-عبدالحميد-فيما-يدور-بالقلعة-البيضاء

شهد نادي الزمالك العديد من الأخبار اليوم السبت الموافق 3/1/2021 العديد من الأخبار و الأحاداث لعل أبرزها أخر تطورات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض ، ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك.

تامرعبد الحميد يكشف مفاجأة عن تصريحات مرتضى منصور الأخيرة

وقال مرتضى منصور: "سأذهب يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء، لمقر نادي الزمالك، وكذا يوم الجمعة أيضا".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: فيما كتب تامر عبد الحميد عبر حسابة السخصي”فيس بوك”: ناس كتير كلمتني أعمل فيديو للرد على مرتضي وأنا بكرر (وبقول مشكلتي معاه كانت تخص الزمالك وانتهت خلاص برحيله عن الزمالك ) مشاكله مع الدولة هو يحلها ماليش علاقة بيها “.

وتابع:”أنا تركيزي الكامل في إن الزمالك يفضل واقف على رجليه والحمد لله الزمالك الآن مستقر جدا إداريا وفنيا .. أول دوري عام ولسه كأس مصر في القدم ..ومحقق بطولات في السلة واليد والطائرة فالزمالك لم ينهار كماتمني البعض، والمفروض ان الكل يتكاتف حوله الآن للمزيد من الاستقرار بدلا من إثارة البلبة بقصة رجوع المجلس من عدمه .

أسامة نبيه يعلق على مباراة غزل المحلة

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهزية جميع اللاعبين لمباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري الممتاز.

أضاف نبيه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي بالنادي أن كل اللاعبين يسعون إلى تحقيق الفوز وإنهاء الفترة الحالية قبل التوقف بشكل جيد.

كما أشار نبيه إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة.. موضحا أن الفريق يسعى لحصد نقاط المباراة لمواصلة تصدره للمسابقة .

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء غد الأحد استعداد لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه بشكل طبيعي داخل النادي غدا، حيث سيكون التجمع في الرابعة مساء، على أن يبدأ المران في الخامسة مساء.

ومن المقرر أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بعد انتهاء مران الغد، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة.

زيزو يوجه دعوة للاعبين على مأدبة غداء

وجه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدعوة للاعبي الفريق على مأدبة غداء خاصة بمناسبة تمديد عقده مع النادي.

وأقام زيزو مأدبة الغداء بغرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق بمقر النادي، وذلك في إطار الروح الطيبة التي تجمع بين اللاعبين.

كارتيرون قام بإجراء تدريبات في النادي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا تكتيكيا وبدنيا قويا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين بطول الملعب، كما وضع حواجز في منتصف ملعب كل فريق مع بدء الهجمة من الخلف للأمام والتقدم وتخصيص عرضيات للمهاجمين ولاعبي الوسط.

وشهد المران تركيزا من اللاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفني.

وحرص أوليفيرا مدرب حراس المرمى على مشاركة محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد مع المجموعة الأولى.. حيث يتبادلان حراسة المرمى في حالة إحراز أي هدف في المرمى، وفي المجموعة الثانية تواجد محمد أبو جبل ومحمد قنديل.