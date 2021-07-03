/638712/فى-ثاني-أيام-معرض-الكتاب-إقبال-كبير-من-المواطنين-على-الرويات-والأعمال-الأدبية

أقبل عدد كبير من المواطنين، اليوم السبت، على معرض القاهرة الدولى للكتاب، لشراء أحدث الأعمال الأدبية والروائية التى تم إصدارها مؤخرًا.

دوت الخليج

إقبال كبير من المواطنين على معرض القاهرة الدولى للكتاب فى ثاني أيامه

وشهد جناح المركز الثقافي الكوري، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالًا من رواد المعرض، لما ضمه الجناح من ديكورات وتصميمات تعبر عن الثقافة الكورية وتحييها.

رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب

واهتم رواد المعرض بالتقاط الصور التذكارية في الجناح، مستخدمين بعض القبعات المخصوصة التي وفرها الجناح، إضافة إلى تصفح الكتب والمنشورات الموجودة بالجناح، والاستمتاع بالأغاني والاستعراضات التي تعرض على الشاشة الموجودة بالجناح.

ولاحظ محرري موقع دوت الخليج، إقبال المواطنين على شراء الأعمال الأدبية والروائية، خاصة تلك التى تتجه إلى الأعمال الشابة والبوليسية، وأيضًا الأعمال التى تنتمى إلى

يذكر أن الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تضم 756 جناحًا، ويشارك فيها 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتيريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.