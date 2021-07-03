الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية العربية: قاعدة 3 يوليو فخر لكل مصرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف بدوى، فى اتصال هاتفى مع فضائية (إكسترا نيوز) اليوم السبت، أن قاعدة 3 يوليو ليست الأولى من نوعها فى مصر، حيث جرى افتتاح قاعدة سيدى برانى وقاعدة برنيس وكذلك قاعدة محمد نجيب.

وشدد على أن قاعدة 3 يوليو ستعمل على منع الهجرة غير الشرعية، وهو دور إقليمى مهم، كما ستسهم فى تأمين قناة السويس والطريق الملاحى.

وتابع : "نحن نتواكب مع العالم فى أننا وحدات حديثة ولدينا قوة بحرية قوية، علاوة على قوة الردع الموجودة لدينا".

وكان الرئيس السيسى قد افتتح - فى وقت سابق اليوم - قاعدة (3 يوليو) البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى لجمهورية مصر العربية، بحضور عدد من ضيوف مصر وقادة ألافرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

وتعد قاعدة 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، و تختص بتأمين البلاد فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى والغربى، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحرى باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوى.